Cuộc chiến giành giáo viên lương 11 triệu USD ở Hong Kong

Những biển quảng cáo lớn về những vụ kiện tụng, những cuộc chiến trị giá hàng triệu USD để lôi kéo nhân tài, giáo viên nổi tiếng được giăng khắp thành phố. Chuyện này nghe có vẻ như Hollywood nhưng đây chính là thị trường "siêu giáo viên" ở Hong Kong.

Dạy thêm là một ngành kinh doanh phát đạt ở Hong Kong, nơi các “mẹ hổ” và "cha hổ" - các bậc phụ huynh không ngại bỏ ra số tiền lớn - để tìm thầy giỏi cho con, đảm bảo cho chúng có được điểm số cao trong các kỳ thi. Các giáo viên giỏi kiếm bộn tiền chẳng khác gì các chủ ngân hàng và tiếng tăm vang xa như ngôi sao nhạc pop.

Tuần trước, Công ty Modern Education đăng một bức thư ngỏ trên các tờ báo địa phương, mời một trong những giáo viên nổi tiếng nhất Hong Kong là Lam Yat-yan về làm việc cho học. Mức lương họ cam kết trả cho anh là 11 triệu USD một năm nếu anh rời bỏ công ty đối thủ Beacon Group và có thể thu hút 25.000 học sinh ghi danh.



Một lớp học thêm ở Beacon Group. Ảnh: SCMP

Modern Education có công ty mẹ đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong vào năm 2011. Họ gửi lời đề nghị đến thầy Lam, 28 tuổi, giáo viên tiếng Hán, chỉ ít lâu sau khi đối thủ Beacon cũng bất ngờ lên sàn chứng khoán.

Thầy Lam trông giống như một thành viên nhóm nhạc hơn là một giáo viên bởi mái tóc vuốt keo và quần áo bảnh bao. "Tôi có những người bạn rất hâm mộ thầy", Coby Lam, một trong những học trò cũ của thầy Lam, cho biết. "Một người bạn của tôi có điểm số cao hơn sau khi theo học thầy, đó là lý do tại sao tôi cũng đăng ký theo".

Tiffany Lai, một học trò cũ khác, cho biết cô đã tham gia lớp học cùng với bạn cùng lớp vì sợ tụt hậu. "Tôi nghĩ rằng thầy là một người nói chuyện hay, đó là điểm mạnh của thầy. Thậm chí tôi còn thấy một số người khóc trong bài giảng của thầy trong các video, vì lời nói của thầy cho họ động lực".

Với lời ca ngợi như thế, cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi các trung tâm luôn cố tìm cách “giành giật” thầy giỏi về phía mình. Những giáo viên “siêu sao” thường phải ký những bản hợp đồng cam kết không làm việc cho công ty khác, tuy nhiên những lời chào mời quá hấp dẫn đã làm nảy sinh nhiều cuộc tranh chấp pháp lý.



Beacon tiết lộ rằng những giáo viên hàng đầu của mình đã tạo ra khoảng 40% doanh thu công ty, tương đương hơn 42 triệu USD trong năm tài chính vừa qua

Trong một bản cáo doanh thu, Beacon tiết lộ rằng những giáo viên hàng đầu của mình đã tạo ra khoảng 40% doanh thu công ty, tương đương hơn 42 triệu USD trong năm tài chính vừa qua. "Nếu mất đi một giáo viên giỏi, thì điều đó có thể làm sụt giảm đáng kể số lượng tuyển sinh, chất lượng và ảnh hưởng xấu đến kinh doanh của chúng tôi" -công ty cảnh báo.

Giáo viên thường được trả tiền hoa hồng tính trên số lượng học sinh và với việc áp dụng phương pháp học qua video hiện nay đã giúp họ mở rộng tầm với. Khi thầy Lam đứng giảng ở một lớp học, Công ty Beacon sẽ quay video bài giảng của thầy và phát đi phát lại chừng 18 lần trên các trang chủ. Những sinh viên xem video chỉ được giảm 2,5 USD cho khóa học bốn buổi có giá 76 USD.

Thầy Lam cho biết ông sẽ ở lại Beacon miễn là công ty cung cấp “một môi trường làm việc công bằng và hợp lý”. Anh cho biết trên trang Facebook của mình có 67.000 người theo dõi rằng: “Kiếm thêm 50 triệu USD hay 80 triệu USD cũng không có gì quan trọng đối với tôi”.

Theo một báo cáo do công ty chuyên nghiên cứu thị trường Euromonitor thực hiện, Hong Kong có hơn 900 trung tâm học thêm dành cho những học sinh trung học phổ thông. Nhưng số lượng tuyển sinh đã giảm từ 206.500 năm 2010 xuống còn 180.300 trong năm qua, do dân số trong độ tuổi đi học suy giảm. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, doanh thu của ngành này đã tăng từ 119 triệu USD lên 132 triệu USD. Nhưng công ty mẹ của Beacon và Modern Education lại sụt giảm doanh thu trong năm ngoái do tính cạnh tranh khốc liệt.