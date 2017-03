Đình chỉ nữ GV chủ mưu bắt cô gái lên taxi hành hạ

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh, cô Phương có mâu thuẫn cá nhân với chị Phan Thị Hồng Ngọc, 23 tuổi, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Đêm 11-12, cô Phương thuê taxi chở ba người gồm Lê Quốc Việt, Nguyễn Duy Quân và Mai Thị Thu Thảo (cùng trú thị xã Kỳ Anh) đến phòng trọ của chị Ngọc ở phường Kỳ Long. Tại đây, Quân và Việt vào phòng khống chế, lôi chị Ngọc lên taxi. Thảo ngồi sẵn trong taxi lấy kéo cắt tóc và đâm vào đầu, thân thể chị Ngọc. Khi bị người dân phát hiện và can ngăn, nhóm trên bỏ đi. Chị Ngọc được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh đang điều tra vụ việc.