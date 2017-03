Gần 950.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

TP.HCM: Những khu vực kẹt xe cần chú ý Phụ huynh và thí sinh lưu ý, ngày thi thứ nhất (2-6) rơi vào Chủ nhật nên tình trạng kẹt xe sẽ ít xảy ra. Nhưng ngày thi thứ hai và thứ ba, khả năng kẹt xe do là ngày đầu tuần. Sau đây là những điểm thường xuyên kẹt xe: - Tại ba khu vực đang xây dựng ba cầu vượt bằng thép là giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, giao lộ Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ và bùng binh Cây Gõ (Hồng Bàng - Ba Tháng Hai). - Ngã tư Bình Triệu (quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân) dưới chân cầu Bình Triệu. Khu vực quanh Bến xe Miền Đông cũng cần chú ý ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Nguyễn Xí - quốc lộ 13, khu vực cầu Kinh Thanh Đa… - Khu vực vòng xoay An Sương và tuyến đường Trường Chinh (kéo dài từ ngã tư An Sương cho đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch). Trong nội thành chú ý các điểm nóng như: vòng xoay Cộng Hòa (Ba Tháng Hai - Cách Mạng Tháng Tám - Võ Thị Sáu - Lý Chính Thắng), ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê, ngã tư Trần Huy Liệu - Huỳnh Văn Bánh, ngã tư Phú Nhuận đến chợ Bà Chiểu, ngã tư Phú Nhuận và trục đường Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp)… cổng chợ Tân Bình, các tuyến đường nhỏ bao quanh chợ Lớn.