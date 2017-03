Giao lưu trực tuyến: Bí quyết chọn nghề, chọn trường ít "đụng hàng"

Trước mỗi kỳ thi cao đẳng, đại học, các thí sinh thường thiếu tự tin khi chọn ngành nghề và trường để nộp hồ sơ dự thi. Chính vì phân vân nên không ít học sinh chọn nghề, chọn trường theo phong trào, thay vì lựa chọn một ngành phù hợp với khả năng học tập và niềm đam mê.

Các thầy giáo có nhiều kinh nghiệm ôn thi cũng cho rằng nắm chắc kiến thức trong học tập cùng với phương pháp ôn thi hiệu quả sẽ giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi.



Các thầy giáo trong Ban tư vấn tuyển sinh đang trả lời câu hỏi từ độc giả. Ảnh: PLO

Những băn khoăn về chọn ngành, định hướng nghề nghiệp, ôn thi hiệu quả sẽ được các nhà giáo, chuyên gia có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp giải đáp giúp bạn trong chương trình trực tuyến "Bí quyết chọn nghề, chọn trường ít "đụng hàng". Chương trình diễn ra lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 2-3-2013, trên chuyên trang Tuvantuyensinh.vn. Nội dung chương trình cũng được tường thuật trực tiếp trên trang web www.phapluattp.vn của Báo Pháp Luật TP.HCM.



Khách mời tham dự chương trình:



- Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH LÝ, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM



- Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM



- Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính



- Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo



Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: PLO

* Thưa thầy cho em hỏi, học xong ngành Quản lý đất đai hệ đại học có cơ hội được làm việc tại công ty nước ngoài, công ty bất động sản không ạ?

(Trần Phương Anh - Email: fank116...@yahoo.com.vn)

Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:

Chào em,

Học ngành Quản lý đất đai không những có thể làm việc tại các công ty bất động sản mà còn có thể làm việc tại các cơ quan tài nguyên môi trường của tỉnh, thành phố, quận huyện. Nếu có ngoại ngữ tốt thì có thể xin vào các công ty nước ngoài, hiện nay đã có nhiều công ty kinh doanh bất động sản đang hoạt động tại nước ta.

* Chào ban tư vấn tuyển sinh. Cho em hỏi hồ sơ dự thi đại học của thí sinh tự do năm nay gồm những gì? Mong ban tư vấn giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

(Chu Minh - Email: caogia090194...@yahoo.com)

Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Chào em !

Thí sinh tự do có thể mua hồ sơ tại các địa điểm do Sở GD&ĐT quy định hoặc có thể mua tại các nhà sách, sau khi ghi đầy đủ các thông tin trên hồ sơ, thí sinh mang đến địa phương ( Phường, Xã, nơi cư trú) đóng dấu giáp lai, thí sinh tự do nếu nộp hồ sơ tại trường có tổ chức thi ghi mã 99, nộp tại Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT ( số 3 Công trường quốc tế, P6, Q3) ghi mã 98. Hồ sơ ĐKDT đại học của thí sinh tự do cũng giống như tất cả các thí sinh khác, chỉ khác con dấu đóng trên hồ sơ.

* Em chào thầy ạ! Em muốn hỏi khi khám sức khoẻ để thi vào trường An ninh có những yêu cầu gì? Dưới cằm em có một vết sẹo thì có ảnh hưởng không thầy? Em xin cảm ơn!

(Hoàng Văn Thịnh - Email: hoangvanthinh40...@yahoo.com.vn)

Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường thuộc ngành Công An, ngoài những yêu cầu về lý lịch, học lực... còn có những yêu cầu về sức khỏe như sau:

Thí sinh tuổi không quá 20 ( học sinh dân tộc thiểu số không quá 22) Nam có chiều cao từ 1m6 đến 1m8, cân nặng từ 48kg đến 75kg, nữ từ 1m58 đến 1m75, cân nặng từ 45kg đến 60kg. Đối với học sinh thuộc khu vực 1, học sinh dân tộc thiểu số tiêu chuẩn cân nặng được giảm 2kg và chiều cao được giảm 2cm. Muốn biết thêm chi tiết, em liên hệ với Ban chỉ huy Công an Quận, Huyện nơi em có hộ khẩu thường trú để biết cụ thể.

* Thưa cô Loan! Em thích làm việc có tiếp xúc với nhiều người nên em nghĩ mình phù hợp với nghề Nhân sự. Vậy cô cho em hỏi nghề Nhân sự cần làm những việc gì? Để theo nghề này cần có những tố chất gì? Theo nghề Nhân sự thì em có thể đăng kí dự thi vào trường Đại học nào trong TP. HCM? Em thi khối A. Xin cảm ơn cô nhiều.

(Chung Trương Quốc Duy - Email: luckyboy_2795...@yahoo.com.vn)

Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính trả lời:

Nghề nhân sự gồm nhiều phần: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chế độ lương thưởng/ bảo hiểm, quản lý chung,....

Để biết em phù hợp với ngành nào, cần làm trắc nghiệm bản thân. Mỗi người phù hợp với một số loại ngành nghề khác nhau. Nếu chọn ngành nghề không phù hợp, em sẽ có thể gặp các trường hợp: khó đạt kết quả cao trong học tập, bỏ học giữa chừng, khó tiến xa trong nghề, bỏ nghề giữa chừng.... Đây là sự phí phạm thời gian, tuổi trẻ, tiền bạc, công sức, các cơ hội khác của bản thân và của xã hội. Em có thể tìm thấy rất nhiều bài trắc nghiệm bản thân trên internet.

Có nhiều trường có khoa đào tạo nghề quản trị nhân lực. Em có thể xem các thông tin này trên website của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tại www.moet.edu.vn hoặc xem quyển Những Điều Cần Biết về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2013 sẽ phát hành vào 11/03/2013.





Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính bật cười trước câu hỏi thú vị của độc giả. Ảnh: PLO

* Thưa thầy, em muốn hỏi về khối ngành Nông lâm, học ngành này có yêu cầu tố chất gì không ạ? Em cảm ơn thầy!

(Hoàng Văn Hóa - Email: Hoanghoanghoang...@gmail.com)

- Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH LÝ, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM trả lời:

Chào Em,

Không chỉ khối ngành nông lâm mà tất cả các ngành đều cần có những tố chất cần thiết để đáp ứng. Điều em nhận định rất đúng vì em phải yêu nghề, đam mê với nghề mới có thể sống được với nghề và cao hơn nữa, có cuộc sống với nghề đó hạnh phúc, bền lâu.

Theo bảng trắc nghiệm, có vẻ như em đang quan tâm đến nhóm R (Realistic): Người thuộc nhóm "Sở thích nghề nghiệp" này thường có khả năng về kỹ thuật, công nghệ, hệ thống; ưa thích làm việc với đồ vật, máy móc, động, thực vật; thích làm công việc ngoài trời.

Nghành nghề phù hợp với nhóm này bao gồm: Các ngành về Kỹ thuật; Nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp; Dầu khí; Giao thông vận tải; Quản lý đất đai, môi trường; Quản lý công nghiệp; Điều khiển máy móc thiết bị, lái xe...; Bảo hộ an toàn lao động; Cảnh sát; Thể dục thể thao...

Vài ý để em tham khảo. Chúc em thành công.

* Kính thưa thầy! Năm nay em dự định thi vào Bộ đội biên phòng khối C, thầy có thể tư vấn cho em thi vào trường nào và chỉ tiêu xét trúng tuyển giữa miền Nam và miền Bắc khác nhau như thế nào ạ! Thưa thầy em ở tỉnh Kon Tum. Em xin cảm ơn thầy!

(Trần Mạnh Trung - Email: hungcuong.nguyen...969@gmail.com)

- Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Thân chào em!

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện biên phòng ( Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội) năm 2013 như sau:

Đào tạo đại học hệ quân sự chính quy ( BPH) mã ngành D860206 - Biên phòng : 300

Đào tạo đại học cho Bộ Công An hệ chính quy: (BPH) mã ngành D860206 : 120

Đào tạo cao đẳng quân sự hệ chính quy ( BPC)mã ngành C860206: ( xét tuyển ) 40

* Cao đẳng quân sự: Xét tuyển từ nguồn: Thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam ( từ Quảng trị trở vào) dự thi hệ đại học quân sự - khối C các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Biên phòng, được xét tuyển vào học theo quy chế, chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam ( Quân khu 4: 3; Quân khu 5: 14; Quân khu 7: 12; Quân khu 9: 11).

* Thưa thầy! Em học rất giỏi tiếng Anh nhưng Toán, Lý, Hóa em học không được tốt. Em định thi khối A1 và D ngành Sư phạm nhưng em nghe nói nhu cầu xã hội không cao, em rất lo. Mong thầy tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

(Huỳnh Thị Hoa - Email: tranthithuyhang1982...@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM

trả lời:

Hoa thân mến,

Em rất giỏi tiếng Anh thì có rất nhiều cơ hội chọn ngành và tìm việc làm trong tương lai. Em có thể chọn thi khối D ngành Sư phạm hoặc ngành Ngữ văn Anh của ĐH KHXHNV. Chúc em thi đậu và học giỏi. Em không phải lo lắng về việc làm đâu.





Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: PLO

* Thưa cô! Em nghe nói năm nay kinh tế nước ta rất khó khăn, nhiều người ra trường không kiếm được việc làm. Em thắc mắc không biết nhu cầu nhân lực nước ta trong tương lai ở ngành nào là đang thiếu? Và những ngành đó thì nên học ở trường nào là tốt nhất? Rất mong cô tư vấn giúp em.

(Đỗ Đình Phan Anh - Email: tubasa_0911...@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính trả lời:

2013 là một năm vô cùng khó khăn. Nhu cầu nhân lực tại Việt Nam trong suốt thời gian qua, ở mọi ngành nghề, luôn thiếu lao động tay nghề, chất xám chất lượng cao. Nhưng lại thừa tay nghề, chất xám chất lượng thấp. Do vậy, nếu em cố gắng học tập, thực hành đạt trình độ cao, tôi nghĩ cánh cửa ở mọi ngành nghề sẽ luôn rộng mở đối với em.

Em không nên chọn ngành nghề nào trong tương lai thiếu, mà nên chọn ngành phù hợp với bản thân. Để biết em phù hợp với ngành nào, cần làm trắc nghiệm bản thân. Mỗi người phù hợp với một số loại ngành nghề khác nhau. Nếu chọn ngành nghề không phù hợp, sẽ có thể gặp các trường hợp: khó đạt kết quả cao trong học tập, bỏ học giữa chừng, khó tiến xa trong nghề, bỏ nghề giữa chừng... Đây là sự phí phạm thời gian, tuổi trẻ, tiền bạc, công sức, các cơ hội khác của bản thân và của xã hội. Em có thể tìm thấy rất nhiều bài trắc nghiệm bản thân trên internet (tracnghiem.tuvantuyensinh.vn). Nếu chọn ngành nghề phù hợp, với đam mê và ý chí, em sẽ có những bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Chúc em thành công.

* Kính gửi Chương trình! Con tôi năm nay thi đại học, cháu học 3 năm THPT tại huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, nhưng cháu đã nhập hộ khẩu với cô ruột (đủ 36 tháng tính đến ngày dự thi) tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Bản thân cháu là người dân tộc mường và có mẹ đẻ là người dân tộc mường. Vậy cháu được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên? Nếu không đậu đại học cháu có thuộc đối tượng dự tuyển vào dự bị đại học Sầm Sơn không? Rất mong Chương trình trả lời giúp. Trân trọng cảm ơn!

(Đoàn Quang Minh - Email: quangminhhanh1969...@gmail.com)

- Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Chào anh!

Theo quy định thí sinh đăng ký dự thi đai học, cao đẳng năm 2013 sẽ được hưởng ưu tiên theo trường THPT nơi thí sinh học không phụ thuộc vào hộ khẩu; bên cạnh đó, nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 1: có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số sẽ được cộng thêm 2 điểm. Như vậy thí sinh sẽ được cộng cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, tối đa là 3,5 điểm.

Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tra cứu thông tin để trả lời một câu hỏi của độc giả. Ảnh: PLO

* Thưa thầy cho em hỏi, ngành Xây dựng đường bộ sau này khi ra trường có dễ xin việc làm không ạ? Thầy có thể tư vấn một số thông tin giúp không ạ? Em xin cảm ơn!

(Nguyễn Trường Thịnh - Email: thinh_se7en...@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời:

Trường Thịnh thân mến,

Hệ thông giao thông của nước ta bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh và trong nhiều năm nền kinh tế trì trệ không đủ sức khắc phục, do đó rất cũ kỹ, lạc hậu. Vì vậy nhu cầu cho ngành xây dựng cầu đường là rất cấp thiết và còn lâu dài. Có nhiều trường đào tạo ngành này: ĐH Xây dựng, ĐH GTVT,... Đây là ngành đòi hỏi chuyên môn cao và sức khỏe tốt.

* Các thầy cô cho em hỏi: Ngành xã hội học của Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM là ngành đào tạo những gì? Ngành này ra trường có thể làm được những công việc gì? Em có kết quả trắc nghiệm Holland nhóm S và E liệu có phù hợp với ngành này không ạ? Em xin cảm ơn.

(Quốc Duy - Email: luckyboy_2795...@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH LÝ, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM trả lời:

Ngành xã hội học của ĐH KHXHNV có mã ngành: D310301, thời gian đào tạo: 4 năm, Khối thi tuyển sinh: C (Văn, Sử, Địa) và D1 (Văn, Toán, Anh văn) ; A ( Toán, Lý, Hóa ); A1 ( Toán, Lý, Anh văn).

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành này nhằm trang bị cho sinh viên khối lượng kiến thức đại cương và trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp sinh viên Xã hội học có thể tiếp cận, giải quyết có hiệu quả các công việc có liên quan đến ngành học.

Sinh viên XHH có kiến thức về lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội.

Được ứng dụng các lý thuyết trong việc đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Ngoài ra, sinh viên Xã hội học cũng được rèn luyện các kỹ năng phân tích, phê phán, lý giải và xử lý các tình huống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.

Những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập là hành trang quan trọng để một sinh viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, và đáp ứng được nhu cầu đang ngày càng biến đổi của thị trường lao động.

Chuyên viên nghiên cứu: tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty và doanh nghiệp.

Giảng viên: tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Chuyên viên tư vấn: cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Cán bộ công tác xã hội: trong các cơ quan hoặc các tổ chức, xã hội, đoàn thể.

Tác viên phát triển cộng đồng: hoạt động trong các dự án của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước.

Tham gia hoạt động: trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình

Từ đó có thể thấy rằng, việc đào tạo cử nhân Xã hội học là nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyên gia khoa học Xã hội cho các tỉnh phía Nam, cũng như đáp ứng chuyên gia cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan khoa học trên địa bàn.

Với điểm trắc nghiệm cao về nhóm S chứng tỏ em rất có khả năng phù hợp với với ngành này. Chúc em thành công.





Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH LÝ, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đang trả lời câu hỏi của độc giả. Ảnh: PLO

* Thưa thầy! Em dự định thi khối A1 và D, em có nên ôn đều hai khối hay chỉ tập trung ôn một khối nhất định. Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Đức Lộc - Email: hoalaclac...@gmail.com) - Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM

trả lời: Lộc thân mến, Khối A1 và khối D chỉ khác nhau có 1 môn lại thi hai đợt khác nhau và có nhiều ngành giống nhau, do đó thi cả hai khối cũng không mất thì giờ thêm bao nhiêu mà tăng cơ hội lên rõ rệt. Nên tận dụng hết mọi cơ hội em ạ. Chúc em thành công. * Thưa thầy cho em hỏi, năm nay theo quy định nhập ngũ mới nếu em có giấy báo nhập học trước giấy nhập ngũ thì em có thể hoãn nhập ngũ hay là phải đi nhập ngũ ạ? Thầy giải đáp giúp em, em cảm ơn! (Nguyễn Văn Phong - Email: hatdau...@yahoo.com.vn) Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Thân chào em ! Liên Bộ: Bộ Quốc Phòng và Bộ GD&ĐT mới ban hành thông tư mới về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau: Theo quy định mới, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đã làm xong thủ tục nhập học và đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức chính quy, tập trung. Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học cùng thời điểm thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trường hợp thí sinh nhận giấy báo nhập học trước lệnh gọi nhập ngũ nhưng chưa hoàn tất các thủ tục nhập học, phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. * Em chào thầy, năm nay em muốn thi vào hệ dân sự của Học viện Quân y và em mới đọc được thông tin là chỉ những thí sinh không quá 21 tuổi mới có thể dự thi. Vậy thưa thầy điều đó có đúng không? (Phạm Đức Thuận - Email: drfam_hmu_142...@yahoo.com.vn) - Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Hệ Dân sự của Học viện Quân Y tuyển sinh trên toàn quốc, không quy định việc phải sơ tuyển và không quy định độ tuổi. Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo hệ thống các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường * Thưa cô! Năm nay em thi lại vào ngành Quản trị nhân lực. Thưa cô trong thời gian 4 năm tới nhu cầu việc làm ngành này như thế nào ạ! Rất mong cô tư vấn giúp em. (Phạm Ngọc Oanh - Email: phamngocoanh...@gmail.com) - Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính trả lời: Tình hình kinh tế sau 4 năm nữa sẽ bớt khó khăn hơn 2013, tuy nhiên chưa hồi phục hoàn toàn. Tại Việt Nam, hiện nay và trong 10 năm tới, không phải tất cả các doanh nghiệp đều tuyển hẳn một người chuyên trách quản trị nhân lực. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chỉ gói gọn việc quản trị nhân sự ở mức độ tính chế độ lương thưởng, thuế, bảo hiểm, nên thường dùng kế toán, hoặc nhân viên hành chính phụ trách luôn công việc này. Hoặc nếu dùng nhân viên quản trị nhân lực thì sẽ kiêm thêm nhiệm vụ hành chính. Những doanh nghiệp lớn hơn, các doanh nghiệp nước ngoài thường có bộ phận chuyên trách nhân sự. Tuy nhiên, đi theo một nghề là nhìn vào một đoạn đường dài hàng chục năm. Tôi tin rằng ngành quản trị nhân lực tại Việt Nam trong tương lai sẽ được nhìn nhận đúng giá trị và tầm quan trọng của mình. Em không nên chọn ngành nghề nào trong tương lai thiếu, mà nên chọn ngành phù hợp với bản thân. Để biết em phù hợp với ngành nào, cần làm trắc nghiệm bản thân. Mỗi người phù hợp với một số loại ngành nghề khác nhau. Nếu chọn ngành nghề không phù hợp, sẽ có thể gặp các trường hợp: khó đạt kết quả cao trong học tập, bỏ học giữa chừng, khó tiến xa trong nghề, bỏ nghề giữa chừng.... * Thưa thầy! Năm nay em có nguyện vọng thi vào Đại học Y Dược TP.HCM, ngành Bác sỹ đa khoa, chỉ tiêu năm nay là 400. Vậy cho em hỏi trong chỉ tiêu này ngoài số được tuyển thẳng như Học sinh giỏi Quốc gia còn có hệ Dự bị đại học và Cử tuyển như năm 2012 đúng không ạ? Cảm ơn thầy! (Nguyễn Thạch Thảo - Email: thothch...@rocketmail.com) - Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh năm 2013 có 400 chỉ tiêu ngành Bác sỹ đa khoa, trong đó có chỉ tiêu dành cho đối tượng là học sinh giỏi quốc gia, học sinh đang theo học hệ dự bị đại học, không có chỉ tiêu Cử tuyển. * Thưa thầy! Em chắc chắn sẽ thi vào Đại học Bách khoa TP.HCM nhưng em vẫn còn phân vân chưa biết chọn ngành nào: Cơ - Điện tử, Điện - Điện tử hay Dầu khí. Em là người thích khám phá,chế tạo và nghiên cứu. Em cũng thích học và làm việc ở nước ngoài nữa. Em dự tính sẽ nỗ lực vào PFIEV vì chương trình học đào tạo kĩ sư chất lượng cao. Em mong thầy tư vấn chọn ngành phù hợp với em nhất.Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Đăng Phong - Email: cescfabregas44...@yahoo.com.vn) - Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM

trả lời: Đăng Phong thân mến, Theo thầy em nên chọn ngành Điện - Điện tử. Đây là ngành có nhiều cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài. Chúc em thành công. * Thưa thầy! Năm nay em muốn thi trường Sỹ quan Lục quân 2 nhưng hộ khẩu thường trú của em ở Hải Dương, vậy em có được phép thi không ạ? (Nguyễn Đức Tài - Email: chicongvotu_chung8a...@yahoo.com.vn) - Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Chào em ! Trường Đại học Nguyễn Huệ ( tên quân sự: Trường Sỹ quan lục quân 2) đào tạo các ngành sau: * Đào tạo đại học quân sự hệ chính quy ngành Chỉ huy tham mưu ( mã ngành D860210) 385 chỉ tiêu- tuyển sinh thí sinh nam có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào. * Đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở hệ chính quy ( mã ngành D860230) 100 chỉ tiêu * Đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy ( mã ngành C860230) 210 chỉ tiêu. Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở: Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, thí sinh được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được UBND cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo Như vậy hộ khẩu em ở Hải Dương thì không đúng vùng tuyển của nhà trường, * Em xin chào các cô, em muốn thi ngành Marketing của trường ĐH Tài chính Marketing nhưng em chưa hiểu rõ lắm về ngành này. Mong cô tư vấn cho em hiểu hơn về ngành Marketing sau khi ra trường sẽ làm gì và cơ hội việc làm có tốt không ạ? Em xin cảm ơn. (Phạm Thị Thùy - Email: ptthuy_cmg...@yahoo.com.vn) - Tiến sĩ LÊ THỊ THÚY LOAN, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính trả lời: Nhân sự tốt nghiệp marketing sẽ làm ở phòng Marketing. Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không có phòng marketing mà chỉ có phòng kinh doanh, tập trung vào bán hàng nhiều hơn là marketing. Các doanh nghiệp lớn hơn, hoặc các doanh nghiệp nước ngoài có bộ phận marketing riêng. Do vậy, nếu em học marketing, khả năng em tìm được việc làm đúng chuyên ngành marketing ngay sau khi ra trường chưa cao trong thời gian vài năm tới. Tuy nhiên, nếu em tốt nghiệp loại giỏi, chứng tỏ được năng lực của mình, em có rất nhiều cơ hội việc làm. Hiện nay, ngành nào tại Việt Nam cũng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. * Thưa thầy! Em đang ôn thi khối B, em muốn hỏi những ngành nào của khối B trong tương lai và vài năm nữa sẽ cần nhân lực và có điều kiện phát triển nhiều hơn. Những ngành đó nên học ở trường đại học nào thì chất lượng nhất và dễ xin việc làm? Học phí (ước lượng) khoảng bao nhiêu một năm ạ? (Phan Huỳnh Anh Thư - Email: phanhuynhanhthu18...@yahoo.com.vn) - Tiến sĩ NGUYỄN VIẾT ĐÔNG, Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục toán học, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP.HCM

trả lời: Anh Thư thân mến, Có nhiều ngành yêu cầu thí sinh thi khối B: Y Dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ chế biến, .... Những ngành này đào tạo ở rất nhiều trường. Em cần căn cứ vào sở thích, năng lực của bản thân để chọn cho phù hợp. Thông tin về học phí chỉ cần quan tâm nếu em học các hệ đào tạo có liên kết với nước ngoài hoặc các hệ đào tạo của các trường ngoài công lập. * Kính thưa thầy! Em nghe nói năm nay có trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh và tổ chức thi tại TP Đà Nẵng, vậy cho em hỏi, Học viện Hàng không có tổ chức tại TP Đà Nẵng không? Xin cảm ơn thầy! (Trần Bình Phương - Email: camttt6469...@yahoo.com.vn) - Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Thân chào em ! Theo quy chế tuyển sinh, các cụm thi dành cho thí sinh ĐKDT vào các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh gồm có Cụm thi tại TP Vinh, Cụm thi tại TP Quy Nhơn và cụm thi tại TP Cần Thơ, như vậy Học viện Hàng không Việt Nam không tổ chức thi tại TP Đà Nẵng.

