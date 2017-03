Hà Nội: Ùn tắc sau buổi thi đầu

Trên các tuyến đường Cầu Giấy, Đê La Thành, Xuân Thủy… giao thông trở nên ùn tắc khắp nơi do lượng người và phương tiện qua lại quá đông.



Trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải, do người nhà đứng chờ thí sinh quá đông, tràn ra cả lòng đường nên giao thông ở đây khá lộn xộn và xảy ra ùn tắc cục bộ.











































Theo Gia Văn ( VNN)



Trong khi đó, trên cầu bộ hành qua đường trước cổng trường giao thông, do lượng người nhà và thí sinh đứng đông cũng khiến cho việc đi lại trên câu khá lộn xộn.Tại đường Xuân Thủy, ngay ở ngã tư cắt ngang với đường Nguyễn Phong Sắc giao thông cũng hết sức rối ren. Bất chấp có đèn tín hiệu cho dừng, nhưng dòng người từ bốn phía vẫn không chấp hành dẫn đến tình trạng chen lấn chắn ngang đường khiến cho giao thông ở đây lâm vào cảnh ùn tắc.Trong khi đó, tuyến đường Đê La Thành từ lúc 10h sáng đến 11h trưa đã ùn tắc toàn diện do lòng đường quá hẹp. Dù có lực lượng sinh viên tình nguyện làm hướng dẫn vẫn không tránh khỏi ùn tắc kéo dài.Ngay trước cổng trường Đại học Văn hóa, do người nhà đứng chờ thí sinh đứng cả ra lòng đường nên tại đây cũng đã bị ùn tắc trầm trọng. Phải mất hơn 30 phút, nhờ có lực lượng trật tự đứng ra phân đường thì giao thông mới được giải tỏa.Trên đường Chùa Láng, tình trạng tắc nghẽn đã bắt đầu ngay trước thời gian thi kết thúc. Do đoạn đường ngắn, lại có tới 4 điểm dự thi của trường Học viện Ngoại Giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông vận tải nên lượng thí sinh dự thi tại khu vực này rất đông.Từ 10 giờ, phụ huynh đưa đón thí sinh dự thi đại học đã bắt đầu tập trung đông tại các địa điểm thi. Lực lượng an ninh phải liên tục dẹp đường, yêu cầu các bậc phụ huynh không dừng xe trên đường để tránh gây ùn tắc.Tại địa điểm thi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, xe máy của người nhà đón thí sinh xếp hàng dài trên các vỉa hè. Do tập trung tại một điểm thi nên lượng xe dồn ứ, tập trung kín cổng trường chờ hết giờ đón thí sinh.Nhiều đoạn vỉa hè không đủ chỗ để nên xe máy tràn cả ra lòng đường.Thiếu úy Nguyễn Văn Thành, Đội CSGT số 4 túc trực tại điểm thi đại học Bách Khoa cho biết: “Việc điều tiết giao thông những ngày thi khó khăn hơn so với ngày thường. Lượng phương tiện và người đổ xô ra cùng một thời gian nên rất khó giải tỏa”.Theo anh Thành, người nhà đón thí sinh đứng không có quy củ, tràn ra cả lòng đường. Chỉ cần một phương tiện không chấp hành hiệu lệnh và không có ý thức đã làm cho lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn.