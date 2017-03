Quá trình điều tra nguồn gốc clip bạo lực, công an phát hiện tình trạng nữ sinh bỏ học, bỏ tiết khá nhiều nhưng chưa được người lớn để ý. Công an cho biết: “Có em đầu giờ bố mẹ đưa đến trường, sau đó bỏ học. Cuối giờ chiều chúng lại xuất hiện trước cổng trường chờ bố mẹ. Nhiều người nghĩ con mình ngoan...”.

Bản thân V., “diễn viên chính” ra tay trong clip, cũng đã bỏ học năm 2008. Trong vụ này, công an còn phát hiện có nữ sinh sở hữu đến năm chiếc điện thoại di động! Hơn thế, việc vô thức post lên mạng càng cho thấy sự đầu tư dư thừa về vật chất của phụ huynh không song hành với tích lũy về văn hóa...

Cùng thời điểm, nhiều người nuôi bệnh ở Viện Quân y 108 (Hà Nội) ngẩn ngơ trước lời rao bán thận trên một tờ rơi của hai cậu học trò. Cha mẹ mắc nợ, cậu học trò lớp 12 tên T. bàn với em trai đến một số bệnh viện ở Hà Nội rao bán thận để “cứu bố mẹ”. T. thì mới bỏ học, còn em trai thì “chưa biết thế nào”!

Còn chưa biết việc bán nội tạng này là bị cấm, chưa biết giá một quả thận là bao nhiêu, chưa biết sức khỏe sau khi cắt thận sẽ ra sao… nhưng hai học trò nghèo ở huyện Thanh Hà, Hải Dương đã dám hy sinh một phần thân thể mình để đáp đền chữ hiếu...

Bỏ học, đó là hai lối rẽ mà những học trò nói trên lựa chọn. Có lối rẽ là tự nguyện, nhưng có lối rẽ là bước đường cùng. Trong vụ nữ sinh đánh nhau, ngoài trách nhiệm thờ ơ của phụ huynh còn thấy sự vô cảm của một số người lớn: chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn, cuối cùng người can ngăn lại là một bà cụ. Còn trong vụ bán thận, theo lời T., do một số chủ cho vay nặng lãi có quan hệ rộng, các em không trông mong gì việc được che chở nên mới quyết định liều mình.

Ai cũng biết điều gì đang đợi ở tận cùng hai lối rẽ. Những người lớn thay vì đổ lỗi cho nhau hãy làm ngay một việc có ích khi còn chưa muộn!

