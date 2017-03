Hôm nay, nín thở chờ điểm chuẩn xét tuyển

Trường “mù” dữ liệu thí sinh PGS-TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế, cho biết tính đến ngày cuối trường vẫn chưa có dữ liệu và số lượng TS đăng ký xét tuyển vào trường. Lý do, toàn bộ các khâu xét tuyển đều do ĐH Huế tiếp nhận hồ sơ và xử lý dữ liệu nên trường khá bị động trong hoạt động tuyển sinh và nắm chất lượng đầu vào trước khi công bố điểm chuẩn mùa tuyển sinh 2016. Theo ông Thám, năm ngoái công tác xét tuyển của tám trường, hai khoa (du lịch, giáo dục thể chất) và một phân hiệu tại Quảng Trị đều do ĐH Huế đảm trách, tuy nhiên trường vẫn có thông tin về số lượng TS nộp vào và mức điểm TS nên công tác tuyển sinh không bị động. “Năm 2015, có 7.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường so với chỉ tiêu tuyển sinh 1.600, ngược lại năm nay trường không có thông tin sớm về số TS nộp vào mức điểm bao nhiêu. Chúng tôi phải chờ đến ngày 14-8 mới nắm được số lượng TS nộp vào, điểm cao hay thấp mới công bố điểm chuẩn năm 2016” - ông Thám nói. __________________________________ Theo thông báo mới nhất từ Bộ GD&ĐT, ngày 13-8 nhiều trường sẽ hoàn tất công tác xét tuyển và công bố điểm chuẩn ĐH. Số còn lại muộn nhất đến 17 giờ ngày 14-8 phải công bố. Ngay sau khi các trường công bố điểm chuẩn, theo quy định, trước ngày 19-8, các TS cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi về trường theo hai hình thức: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. Điều này nhằm khẳng định quyết định của TS sẽ nhập học tại trường. Bên cạnh đó cũng giúp các trường nắm được số lượng TS thực tế của trường, có kế hoạch tuyển sinh cụ thể trong đợt tuyển sinh tiếp theo.