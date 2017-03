KCN phải dành đất xây trường mầm non

Theo đó, gần đây tình hình tăng dân số cơ học diễn tiến quá nhanh dẫn đến số lượng trẻ trong tuổi mầm non tăng cao, nhất là những nơi có nhiều KCN-KCX khiến nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non ngày càng tăng. Hệ thống trường lớp công và ngoài công lập tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về đất đai và kinh phí.

Vì vậy, UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành, UBND quận, huyện khi tham mưu xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn phải có quy hoạch về nhà ở cho người lao động, trong đó phải có một phần diện tích đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non. Các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở mầm non. Riêng đối với các KCN đang hoạt động phải nghiên cứu dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non. Các quận, huyện cũng phải có chính sách thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non.

PHẠM ANH