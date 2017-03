Kỳ thi THPT quốc gia: Sẽ lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, TP

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với ngành giáo dục chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 4-7 tại tất cả tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Sau khi có kết quả của kỳ thi, các trường ĐH, CĐ thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 15-11.



Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 4-7 tại tất cả tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, TP sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, TP cũng cần chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa trường ĐH chủ trì cụm thi với Sở GD&ĐT và với các trường ĐH, CĐ tham gia tổ chức thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả.

Cần chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi và đảm bảo an toàn cho cán bộ của các trường ĐH, CĐ tham gia tổ chức thi tại địa phương; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả điểm thi của các hội đồng thi trong những ngày tổ chức thi; bố trí địa điểm ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, TP cũng phải tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh.

Do đó, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo sát sao để kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.