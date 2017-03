Ma túy giấy - hiểm họa rình rập cổng trường

Cơ quan công an chưa phát hiện Trao đổi qua điện thoại chiều 17-9, Đại tá Nguyễn Đình Khu, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp (Phòng 4), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an, cho biết hiện loại “tem giấy” hay “bùa lưỡi” này chưa được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Loại này mới chủ yếu được nhập lẻ tẻ theo con đường xách tay. Ông Khu cho biết cơ quan điều tra đang tăng cường xác minh, làm rõ thông tin cũng như tính chất của loại ma túy mới này để đưa ra lời cảnh báo phù hợp tới các bậc phụ huynh và giới trẻ. Một đại diện Công an TP Hà Nội cũng cho biết thời gian qua cơ quan công an đã nghe thông tin về loại ma túy giấy và tăng cường kiểm tra các điểm bán hàng quanh trường học trên địa bàn TP. Tuy nhiên, đến giờ này Hà Nội chưa ghi nhận sự xuất hiện của loại “tem giấy” này tại các trường học. ________________________________ Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, “tem giấy” có chứa chất LSD, đây là loại chất bị cấm tuyệt đối trong đời sống xã hội và y học. Theo danh mục 1 của Nghị định 82/2013, những cá nhân nào có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.