Ngày mai nhiều tỉnh hoàn tất chấm thi THPT quốc gia

PGS-TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết dự kiến ngày mai, 30-6, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng sẽ chấm xong các bài thi THPT quốc gia 2017.

Theo ông Hà, năm nay trường không tham gia chấm thi trực tiếp mà tham gia vào ban chấm thi và giám sát chấm thi. Năm nay có nhiều mã đề, vì vậy giáo viên chấm thi được tập huấn rất kỹ trước khi chấm để hạn chế sai sót. Do có nhiều mã đề nên việc sắp xếp để quét bài thi trắc nghiệm cũng kéo dài hơn.

ThS Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh sắp quét xong các bài thi trắc nghiệm để gửi Bộ GD&ĐT. Sau đó sẽ nhận lại đĩa dữ liệu đáp án của Bộ để chạy kết quả điểm thi của thí sinh. Kết thúc chạy điểm, giáo viên sẽ tiếp tục kiểm dò, đối sánh kết quả bài thi với đáp án. Công đoạn này được phóng to trên màn hình có sự giám sát của lực lượng an ninh để loại sự can thiệp của giáo viên chấm thi.



Giáo viên chấm thi THPT năm 2016 tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Ảnh: AN NHIÊN

Theo ông Sơn, dự kiến ngày 3-7, địa phương này sẽ hoàn thành chấm thi, dữ liệu điểm chấm chi sẽ chuyển đến Bộ GD&ĐT kiểm duyệt lần cuối. Sau đó, điểm thi sẽ được cập nhật trên cổng thông tin của Bộ để các địa phương tải về công bố cho thí sinh tra cứu. Như vậy, điểm thi sẽ được công bố cùng lúc trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT các địa phương.



TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng cho biết chiều mai Sở GD&ĐT tỉnh Long An sẽ kết thúc chấm thi. Năm nay toàn tỉnh Long An có hơn 13.260 thí sinh đăng ký dự thi.

Trước đó, ngày 25-6, các giáo viên sinh hoạt quy chế chấm, tiến hành chấm mẫu và thông qua đáp án mẫu. Theo TS Lý, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có hai giáo viên tham gia chấm trực tiếp và một cán bộ làm công tác thanh tra chấm thi. Theo đó ngày 7-7, các địa phương sẽ công bố điểm thi, thí sinh có một tuần để thay đổi nguyện vọng một lần duy nhất trước đó đã đăng ký xét tuyển vào các trường (ngày 15-7).