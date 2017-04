Vì trước đó đi thang cuốn tôi nghe họ nói chuyện mua chung cư, nhưng lúc nói chuyện với hai đứa con thì họ dùng tiếng Anh, mà tiếng Anh của cha và mẹ thì, nói sao nhỉ, sô sồ thôi...

Hai đứa con trai trả lời nhát gừng, nhưng chúng phát âm chuẩn hơn, có vẻ được học từ nhỏ, đôi lúc tụi nhỏ nói một câu tiếng Việt, thì ông bố lại trợn mắt, "in lít, in lít" (English). Lát sau, thằng nhỏ, chắc chịu hết nổi, mới níu tay ba nó, "nói tiếng Việt đi ba", dĩ nhiên ông đó "say no"!