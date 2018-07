Nóng: Nhiều bài thi tại Sơn La có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa

Chiều 21-7, dẫn thông tin từ cơ quan công an, VTV cho biết kết quả điều tra ban đầu liên quan đến nghi vấn gian lận điểm thi tại tỉnh Sơn La cho thấy có một số bài thi có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi, hàng chục bài thi có dấu hiệu bị can thiệp kết quả thi.



Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La đang thu thập các chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT của tỉnh này.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HM tối 21-7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết: “Tôi cũng nghe thông tin như trên giống như phóng viên. Tuy nhiên, thông tin này không phải từ tổ công tác của Bộ GD&ĐT cung cấp. Tôi không nói là thông tin kia là đúng hay sai nhưng với tư cách của tổ công tác Bộ GD&ĐT, chúng tôi vẫn đang rà soát và làm việc đúng luật, đúng tuyến”.

Trong một diễn biến khác, đến chiều tối cùng ngày, tổ công tác của Bộ GD&ĐT vẫn đang tích cực tiến hành xác minh các dấu hiệu liên quan đến điểm thi bất thường tại Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Một số phòng làm việc trong trụ sở Sở GD&ĐT Sơn La vẫn đang sáng đèn. Khu vực cổng được đóng kín, những người không có nhiệm vụ không được vào. Lực lượng công an vẫn được tăng cường để đảm bảo an ninh.

Trước đó, ông Mai Văn Trinh cho hay với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước xã hội và thí sinh cả nước, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác đến Sơn La với nhiệm vụ rà soát, kiểm tra những bất thường điểm thi tại tỉnh này.

Theo ông Trinh, sau một thời gian rà soát, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và tổ công tác đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và vẫn đang xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến vấn đề này.

"Khi nào có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan truyền thông" - ông Trinh nói.