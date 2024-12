Ấn tượng hành trình học luật của cựu sinh viên 9X Trường ĐH Luật TP.HCM 18/12/2024 12:18

Thông tin từ Trường ĐH Luật TP.HCM, cựu sinh viên Phạm Minh Chuyên - Khóa 41 ngành Quản trị - Luật (hệ đào tạo chất lượng cao Trường ĐH Luật TP.HCM) đã xuất sắc vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư bang California (California Bar Examination).

Đây là một trong những kỳ thi luật khắc nghiệt tại Hoa Kỳ với tỷ lệ đậu chiếm 53,8% số người tham dự kì thi.

Tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng cử nhân loại giỏi

Đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết chị Phạm Minh Chuyên (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM) theo học Khóa 41 (2016 – 2021) tại trường. Trong quá trình học, chị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như nghiên cứu.

Cụ thể, Minh Chuyên từng đạt giải nhì nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Quốc tế năm học 2019-2020. Chị là sinh viên có khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh đạt điểm cao nhất khóa (9.8/10).

Minh Chuyên tốt nghiệp cử nhân Luật loại giỏi và đồng thời tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh loại giỏi.

Phạm Minh Chuyên (trang phục cử nhân) cùng bạn bè khi tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM

Sau khi tốt nghiệp, chị đã lựa chọn làm việc tại một công ty luật thuộc nhóm Big 4 (thuật ngữ dùng để chỉ 4 công ty đứng đầu về một lĩnh vực nào đó).

Đồng thời, chị đã có cơ hội làm việc tại bộ phận pháp chế của một công ty công nghệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hồng Kông.

Trải qua hơn hai năm làm việc, Minh Chuyên quyết định đến TP Los Angeles (California, Hoa Kỳ) để theo học chương trình thạc sĩ Luật chuyên ngành Kinh doanh và Luật kinh tế quốc tế (Master of Laws in International Business and Economic Law) tại Đại học Nam California (University of Southern California) trong 9 tháng.

Kết quả, Minh Chuyên tiếp tục xuất sắc khi vào top 25% học viên được trao bằng chứng nhận điểm cao nhất môn học Kỹ năng viết pháp lý (High Pass Certificate). Cùng với đó, chị tốt nghiệp thạc sĩ trong top 10% toàn khóa.

Phạm Minh Chuyên tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Nam California (Hoa Kỳ)

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tháng 7-2024, Minh chuyên đã thử sức mình tham gia kỳ thi sát hạch luật sư bang California (California Bar Examination).

Minh Chuyên cho biết California luôn nằm trong số những bang có tỉ lệ đậu thấp nhất Hoa Kỳ.

“Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm nỗ lực hết sức. Tôi dành ít nhất 12 tiếng mỗi ngày để học liên tục trong 10 tuần. Cộng thêm việc được may mắn mỉm cười, tôi đã vượt qua kì thi này ở lần thử sức đầu tiên” – Minh Chuyên bày tỏ.

Kỳ thi California Bar Examination là bước cuối cùng để được phép hành nghề luật tại bang California, tương tự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật ở Việt Nam. Tại Mỹ, quá trình để trở thành một luật sư thường bắt đầu với việc hoàn thành chương trình cử nhân, sau đó thi LSAT để vào trường luật (law school) - nơi các bạn sẽ học thêm ba năm. Sau khi tốt nghiệp trường luật, các bạn Juris Doctors sẽ thi kỳ thi Bar Examination tại bang mà mình muốn hành nghề. Kỳ thi kéo dài hai ngày. Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Ngày đầu tiên, thí sinh phải hoàn thành 6 bài luận trong 6,5 tiếng và ngày thứ hai là 200 câu trắc nghiệm trong vòng 6 tiếng.

Phạm Minh Chuyên. Ảnh: NVCC

Đừng cố gắng xuất sắc mọi lĩnh vực

Hiện tại, Minh Chuyên cho hay chị đang làm việc tại một trong những công ty luật lâu đời nhất tại bang California, Hoa Kỳ.

Chị còn là thành viên danh dự của Hiệp hội Phi Kappa Phi - một trong những Hiệp hội học thuật danh giá và lâu đời nhất của nước Hoa Kỳ.

Chia sẻ về hành trình theo đuổi ngành Luật, chị Minh Chuyên kể rằng từ khi bắt đầu học THPT, chị rất mê các phim về luật của Mỹ như How to Get Away with Murder, Suits, Better Call Saul... Những bộ phim này khiến chị mơ mộng về việc trở thành một luật sư ngầu và sắc sảo trên hành trình đi tìm công lý.

Sau đó chị bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn và nhận ra rằng bản thân thích đọc và viết. Chị cũng yêu thích tranh luận để giải quyết vấn đề, từ đó chị theo đuổi ngành luật và cũng mong muốn khi theo học ngành này sẽ giúp chị có cơ hội sử dụng kỹ năng của bản thân để giúp đỡ người khác.

Đặc biệt, chị cho biết cả ba và mẹ chị đều là cựu sinh viên của Trường ĐH Luật TP.HCM. Xuyên suốt hành trình theo đuổi nghề luật, mẹ chính là người đã định hướng và truyền cảm hứng để chị theo đuổi ngành luật, đồng thời cũng là mentor có ảnh hưởng nhất trong hành trình sự nghiệp của chị.

Với chị, quãng thời gian học tại Trường ĐH Luật TP.HCM đã trang bị cho chị những kỹ năng, giúp chị tự tin hơn khi học tập và làm việc tại Hoa Kỳ.

Trong suốt 5 năm học tập tại trường, chị có cơ hội được học hỏi từ các thầy cô cực kì tận tâm, nhiệt huyết. Những bài giảng trên lớp và các hoạt động học thuật như nghiên cứu khoa học đã giúp chị rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, viết và lập luận chặt chẽ hơn.

“Mình nghĩ nên cố gắng đầu tư toàn lực vào những mục tiêu thực sự quan trọng và phù hợp với thế mạnh của mình. Việc cố gắng xuất sắc ở mọi lĩnh vực không chỉ khó mà còn dễ dẫn đến kiệt sức, từ đó làm mất đi động lực” – chị Chuyên đúc kết.

Ngoài ra, từ trải nghiệm cá nhân, chị Minh Chuyên nhận thấy kỹ năng viết là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi hành nghề luật, ngay cả trong thời đại AI (trí tuệ nhân tạo – PV) đang phát triển mạnh mẽ. Bởi lẽ, viết thì ai cũng có thể viết, nhưng viết sao cho ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng đọc lại là một kỹ năng cần được rèn luyện. Vì vậy, chị luôn cố gắng trau dồi kỹ năng viết.

Bên cạnh đó, theo chị, điều quan trọng nhất là hãy luôn tin tưởng vào khả năng của chính mình, vì đó là động lực lớn giúp vượt qua thử thách trong con đường phía trước.