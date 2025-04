Nhiều ngôi trường mới, hiện đại mừng 50 năm thống nhất đất nước

Sáng ngày 22-4, UBND quận Tân bình đã khánh thành cụm 3 trường công lập được xây dựng theo chuẩn quốc gia.

Dẫn học sinh trở về sau khi chơi cờ vua tại nhà thi đấu đa năng, cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương bước vào bài học mới. Được học trong ngôi trường mới với đầy đủ tiện nghi từ máy chiếu, màn hình, hệ thống loa, máy tính khiến cô trò hào hứng với tiết học.

“Với cơ sở vật chất hiện đại, cô trò chúng tôi sẽ có điều kiện dạy và học tốt hơn” - cô Thảo bày tỏ.

Ngôi trường gồm 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 30 phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà thi đấu đa năng; tổng mức đầu tư hơn 147 tỉ đồng.

Bà Dương Thị Ngọc Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sẽ khai thác tối đa nhà thi đấu đa năng để tổ chức các câu lạc bộ như môn cầu lông, bóng đá và một số môn khác phù hợp với lứa tuổi tiểu học để phát triển toàn diện cho các em.

Sau một thời gian học tạm tại phòng GD&ĐT quận Tân Bình, học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi đã được học trong ngôi trường khang trang, sân trường rộng lớn và hồ bơi xịn xò.

“Tôi không ngờ trường được đầu tư xây dựng hoành tráng và đẹp như thế. Chưa kể, cạnh trường còn có hồ bơi giúp các con rèn kỹ năng bơi” - anh Long Nguyễn bộc bạch.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi có hồ bơi rộng hơn 500m2 với 8 làn bơi, có 45 phòng học và nhiều phòng chức năng được trang bị đồ dùng hiện đại.

Kế bên Trường THCS Mạc Đĩnh Chi là Trường Mầm non Sơn Ca 5. Ngôi trường được đầu tư xây dựng hơn 122 tỉ đồng, gồm 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 20 phòng học, các phòng chức năng và bếp ăn.

Theo UBND quận Tân Bình, cụm 3 trường học hoàn thành đáp ứng kịp thời nhu cầu về trường lớp, bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước đó, UBND quận 4 cũng khánh thành Trường Mầm non 12. Trường được thiết kế với quy mô 1 trệt, 3 lầu, gồm 10 phòng học và các phòng chức năng.

Hướng dẫn trò làm quen với ngôi trường, cô Trần Thị Bích Thuỷ vẫn không tin đây là sự thật.

Cô Thuỷ về trường công tác từ năm 2011. Trước đây, Trường Mầm non 12 gồm 1 điểm chính và rất nhiều điểm lẻ. Mỗi điểm lẻ là cơ sở nhỏ hẹp, việc dạy học gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi đến giờ học tương tác, cô trò lại dắt tay nhau di chuyển qua điểm chính vừa mất thời gian, vừa nguy hiểm.

“Vì thế, khi được học trong ngôi trường khang trang là niềm hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi. Với ngôi trường mới, cô trò sẽ có điều kiện để tham gia nhiều hoạt động, phong trào, tổ chức những tiết học sôi động với phương pháp hiện đại” - cô Thuỷ nói.

Ông Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết hiện nay, trên địa bàn còn hơn 30 điểm lẻ của trường mầm non. Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung giải toả mặt bằng để xây dựng thêm nhiều ngôi trường mới, tập trung các điểm lẻ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Trường Mầm non 12 (quận 3) cũng vừa được khánh thành trong niềm vui của tất cả mọi người.

Vui mừng khi ngôi trường đã hoàn thành sau rất nhiều năm chờ đợi, phụ huynh em Nguyễn Trúc Vi An, lớp mầm 1 đã viết thư bày tỏ cảm xúc đến hiệu trưởng.

“Trường Mầm non 12 trước đây là khuôn viên cũ kỹ với những phòng ốc thường xuyên bị ngập nước, ẩm thấp, đã xuống cấp. Do đó, chính quyền quận nhà đã đề ra chủ trường xây dựng trường Mầm non 12. Việc khởi công xây dựng trường gặp phải một số lý do khách quan nên bị chậm tiến độ. Tôi đã phải chứng kiến những đứa trẻ học trong các điểm trường mượn tạm, lớp học không đủ rộng, sân chơi không đủ chỗ. Vì thế, số trẻ theo học giảm, giáo viên lần lượt rời đi vì số lớp học ít dần, thu nhập không đủ sống. Ngày nhận được thông báo khởi công xây dựng trường, cả giáo viên, phụ huynh hân hoan, mong chờ. Hôm nay ngôi trường mầm non 12 hiện hữu với 12 phòng học, 2 phòng năng khiếu và phòng chức năng tạo sự yên tâm cho tôi khi gửi con tại đây" - trích lá thư.