Nữ thí sinh nhắn tin cho em trai nhờ giải đề Văn

Chiều 9/7, trao đổi với chúng tôi, TS Lê Văn Thanh - Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi của trường cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, trong giờ thi môn Văn, thấy thí sinh Phượng (18 tuổi) có biểu hiện không bình thường, giám thị tại điểm thi THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) yêu cầu em này đứng dậy và phát hiện Phượng đang sử dụng điện thoại kèm tai nghe gắn trong áo.

"Theo thông tin ban đầu, em này khai nhận dùng điện thoại để truyền tin nhắn ra ngoài cho em trai. Còn thông tin cụ thể thì phải chờ kết quả xác minh bên PA 83", TS Thanh nói.

Ngay sau khi sự cố được phát hiện, thí sinh này đã bị đình chỉ thi, đưa về phòng hội đồng làm việc. "Trường chỉ đạo giữ nguyên thí sinh này ở hội đồng, hết 2/3 thời gian mới cho ra ngoài nhưng do thấy thí sinh này sử dụng cả tai nghe nên phía PA 83 (Đội An ninh Giáo dục - Công an Hà Nội) đã yêu cầu đưa thí sinh này về trụ sở ở Hà Đông để làm rõ vụ việc", ông Thanh nói thêm.

Cũng theo ông Thanh, trong buổi thi môn Văn, trường đã đình chỉ 2 thí sinh mang điện thoại di động và 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng.

Hai chiếc điện thoại cùng tai nghe bị cảnh sát thu để điều tra. Ảnh: L.H.Q

Chiều cùng ngày, trung tá Lê Hùng - Đội trưởng đội Văn hóa Giáo dục (PA 83)cho VnExpress.net biết, sau nhiều tiếng điều tra cảnh sát đã làm rõ vụ tuồn đề ra ngoài của một thí sinh tại điểm thi số 26 ở THPT Ngô Thì Nhậm.

Theo đó, khi đề Văn khối D mở được khoảng 15 phút, Phượng (18 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) đã nhắn tin ra ngoài nhờ em trai sinh đôi gửi đáp án câu 3a liên quan đến tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

Ngồi ở nhà, cậu em đã gửi đáp án là những ý chính vào cho chị gái mình bằng 12 tin nhắn. Tuy nhiên, những tin nhắn đó Phượng chưa kịp mở ra thì đã bị giám thị phát hiện sau gần một tiếng làm bài thi.

Tại cơ quan điều tra, hai chị em thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng điện thoại để gửi đề và giải đề. Khi đi thi Phượng đã nhờ cậu em sinh đôi ở nhà trợ giúp khi có tin nhắn về. Trước khi vào phòng thi, Phượng ra nhà vệ sinh luồn tai nghe vào bên trong chiếc áo sơ mi, còn điện thoại để chế độ rung và giắt vào cạp quần.

"Sự việc này đúng là lộ đề thi ra ngoài. Tuy nhiên, qua điều tra chúng tôi đã làm rõ việc lộ đề này chỉ diễn ra nội bộ giữa hai chị em. Sự việc đã ngăn chặn kịp thời", ông Hùng nói.

Trung tá Hùng chia sẻ, trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, đây không phải là trường hợp đầu tiên thí sinh sử dụng điện thoại nhờ người thân giải bài hộ. Tuy nhiên, vụ này được xem là cá biệt bởi nếu những trường hợp trước nhờ giải hộ đề ở các khối tự nhiên thì lần này Phượng lại nhờ giải hộ ở khối môn xã hội.

