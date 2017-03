Phạt chủ cơ sở mầm non hành hạ trẻ em 22,5 triệu đồng

Theo đó, trong tổng mức phạt 22,5 triệu đồng bao gồm 15 triệu đồng do tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 7,5 triệu đồng là xử phạt vi phạm hành chính với lý do tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động.

UBND TP Đồng Hới cũng nêu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu bà Trần Thị Thúy Hằng phải giải thể cơ sở mầm non Sơn Ca, trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu bà Hằng không chấp hành quyết định xử phạt, chính quyền sẽ cưỡng chế thi hành.

Trước đó, vào ngày 5-10 khi phụ huynh cháu CHPL, chị Đinh Thị Thúy Hằng thấy trên camera giám sát của cơ sở Sơn Ca con mình bị cô nuôi dạy trẻ đưa vào góc phòng dùng thìa đánh vào chân, tay. Trước đó một số ngày, con trai của chị về thường hay khóc và xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Trưa 5-10 khi thấy bất an, chị quyết định đến cơ sở Sơn Ca, đẩy cửa xô vào phòng cháu L. thì phát hiện hai người đè, ấn, bóp con mình xuống nền trong tư thế nằm úp, hai tay bẻ ngoặt ra sau, hai chân khép lại bị cột khăn, miệng bị nhét giẻ, không thở nổi. Mẹ cháu lao vào giải cứu thì bị đẩy ra, sau đó những người buộc chân tay cháu đã tháo dây, lôi giẻ ở miệng cháu ra.