‘Rồng vàng’ vào lớp 1, phụ huynh lo sốt vó

Năm học 2018-2019 dự kiến toàn TP.HCM tăng 67.234 học sinh (HS) so với năm ngoái. Trong đó, riêng bậc tiểu học tăng hơn 26.000 HS nên nhiều trường phải giảm số lớp bán trú, tăng sĩ số mới đủ chỗ học cho các cháu.



Vất vả tìm chỗ học bán trú

Anh Anh Quân, phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 tại quận Thủ Đức, cho biết hai tháng qua anh vất vả, chạy khắp nơi tìm chỗ học bán trú cho con. Thế nhưng năm nay do quận Thủ Đức có 9.400 HS vào lớp 1 nên đa phần các trường trên địa bàn đều hạn chế tổ chức học hai buổi/ngày. “Cuối cùng, nhờ quen biết, cũng mất một ít tiền (?!), chật vật mãi tôi mới xin được chỗ học bán trú cho con ở một trường tiểu học quận Bình Thạnh. Tìm chỗ học bán trú cho con sao gian nan quá!” - anh Quân than.

Tương tự, chị Thanh Trang, phụ huynh có con năm nay được phân tuyến vào lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp), cũng tá hỏa khi năm nay xin bán trú cho con tại trường không hề dễ dàng.

Trên bản tin của trường nêu rõ việc tổ chức lớp bán trú sẽ được thực hiện nếu còn phòng học. Sau khi kết thúc công tác tuyển sinh, căn cứ vào số lượng HS và tình hình thực tế về cơ sở vật chất của đơn vị, nhà trường sẽ có thông báo về việc tổ chức bán trú đối với HS lớp 1 năm học 2018-2019. Tuy nhiên, do số lượng có hạn nên chỉ ưu tiên cho những trường hợp hồ sơ có cả bố và mẹ đều là công chức nhà nước hoặc bố, mẹ đang công tác tại hải đảo... Hội đồng tuyển sinh sẽ xét duyệt và chỉ lấy đủ số lượng. “Điều này khiến tôi như ngồi trên chảo lửa” - chị Trang nói.

Nhiều phụ huynh cho biết họ cũng lo lắng vì sợ không kiếm được chỗ học bán trú cho con. “Vợ chồng tôi đều là công nhân, hồ sơ vào lớp học của con gái tôi được phân theo tuyến, không biết con tôi có được lọt vào lớp bán trú không. Nếu không, vợ chồng tôi không biết phải bố trí thời gian đưa đón cháu ra sao, rồi buổi chiều cháu ở nhà một mình sẽ thế nào” - chị Diễm Hoài, diện KT3 ở quận Tân Bình, than thở.



Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Gò Vấp) trong một buổi lễ chào cờ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều trường giảm bán trú, tăng sĩ số

Đề cập đến vấn đề trên, ông Trần Trọng Khiêm, Phó phòng Giáo dục quận Tân Phú, cho biết số lượng HS vào lớp 1 toàn quận năm nay tăng 2.000 em so với năm ngoái, do hệ quả của năm “rồng vàng”. Thứ hai, do quận Tân Phú có tỉ lệ dân nhập cư khá cao và thứ ba, quận giáp ranh với nhiều quận, huyện nên nhiều người dân ở các nơi khác đã lựa chọn Tân Phú để cho con đi học gần hơn.

Ông Khiêm cho biết dù HS quá đông nhưng quận vẫn đảm bảo tất cả các em đều có chỗ học. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT chủ trương giảm bớt nhu cầu học hai buổi/ngày (bán trú), theo tình hình hiện nay, chỉ còn khoảng 30% so với trước. Đồng thời năm nay sĩ số HS phân bổ tại các trường dao động ở mức 49-50 HS/lớp (chuẩn là 35 HS/lớp), lớp bán trú có thể ở mức 50 HS/lớp.

Tương tự, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, cho biết năm nay số HS vào lớp 1 của quận là 14.161 em, tăng 3.000 so với năm ngoái. Để có đủ chỗ học cho các em, việc giảm các lớp học hai buổi là điều đương nhiên. Năm học này toàn quận chỉ có 40% trường tổ chức được bán trú.

Mặt khác, UBND quận đã đề nghị lấy thêm 12 phòng học của trung tâm giáo dục thường xuyên và trường bồi dưỡng làm chỗ học cho HS lớp 1. Đồng thời phòng cũng giảm áp lực bằng cách sử dụng thêm một số phòng học chức năng trong trường tiểu học để bố trí lớp học… “Để giải quyết tình trạng quá tải, năm học này quận cũng đưa vào sử dụng tại bậc tiểu học 11 phòng học mới. Tuy nhiên, điều này chỉ đảm bảo được chỗ học, còn sĩ số lớp học vẫn phải ở mức cao” - ông Tuyên nói.

Ngoài quận Tân Phú, Bình Tân, các quận, huyện khác như Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn cũng đang oằn mình gánh số HS tăng dần mỗi năm.