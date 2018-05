Trường Amsterdam nói về vụ nữ sinh tố bị anh rể bạo hành

Tối 25-5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc một nữ sinh 15 tuổi tên TD (học sinh trường chuyên Amsterdam, Hà Nội) lên tiếng tố cáo bị anh rể là một MC nổi tiếng bạo hành, đánh đập từ năm lớp 6 đến năm lớp 10. Kèm theo đó là hình ảnh môi sưng tấy.

Hình ảnh nữ sinh tố cáo bị anh rể là MC nổi tiếng bạo hành nhiều năm. Ảnh: Internet. Ngay sau khi được chia sẻ trên trang cá nhân, bài viết của nữ sinh đã nhận được hàng ngàn lượt like cũng như chia sẻ. Tuy nhiên, không lâu sau, người bị tố cáo là MC MT đã lập tức lên tiếng khẳng định câu chuyện trên chỉ là thông tin bịa đặt do cô bé muốn "câu like". Bố của T.D cũng phủ nhận việc D. bị anh rể bạo hành trong thời gian dài...