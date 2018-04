Trong buổi họp báo ngày 12-4, thầy Hiệu trưởng Lê Trung Tín cho biết trước đó C. đã hay nói chuyện vu vơ với bạn. Có lần C. hỏi bạn: “Trường mình chỗ nào cao nhất nhỉ?”. Ngoài những biểu hiện đó, C. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường nên các bạn không nghĩ C. đang gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng nên cũng không chia sẻ với thầy cô.

Mỗi phòng nội trú nhà trường có hai giáo viên quản nhiệm quan tâm, chăm sóc các học sinh (HS). Trên lớp có một giáo viên chủ nhiệm và một quản nhiệm. Học trò nội trú rất thân với thầy cô, bởi thời gian các em ở trường với thầy cô nhiều hơn ở nhà. Thầy Tín nói: “Thời gian khó khăn nhất là các em HS lớp 6 và lớp 10 mới nhập trường. Có em chưa bao giờ xa gia đình nên hay ra buồng điện thoại gọi cho cha mẹ rồi khóc vì nhớ nhà. Có lần tôi cũng khóc theo các em. Sau đó, các thầy cô phải tìm mọi cách để các em hòa nhập. Chỉ khoảng sau 1-2 tháng, các em đã hòa nhập tốt”.

C. mới nhập học tại trường đầu năm học này. Theo tìm hiểu riêng, C. có các anh chị đều học rất giỏi và đỗ đạt. Bản thân em cũng là một HS rất ngoan và giỏi. Điểm nhiều môn học của em đạt trên 9, có môn tổng kết đạt 10 điểm. Với thành tích này, bất cứ HS nào cũng có thể tự hào. Nhưng cũng vì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn nên mọi người đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo những áp lực của em. Nhiều HS cũng đã phải chịu những áp lực như thế, giống như những sợi dây bị kéo rất căng.

Có thể với đa số HS, những đòi hỏi về thành tích và kỷ luật là bình thường nhưng với một số em HS khác, đó lại là áp lực. Thầy Tín nói: “Chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa tới những HS có sức khỏe thể chất yếu và tinh thần yếu để chăm sóc các em kịp thời hơn, đúng cách hơn”.

Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ nằm lòng một vài bí quyết từ chuyên gia tâm lý để hiểu con em mình. Trước hết, cha mẹ phải cố gắng làm bạn với con em mình, cố gắng giao tiếp với con nhiều hơn bằng lời nói, bằng email, bằng Facebook. Trong đó cha mẹ cần hiểu nhu cầu của con, tôn trọng ý kiến của con. Cha mẹ cần chấp nhận sự thất bại của con và giúp con đối đầu với những khó khăn vừa sức…