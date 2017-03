Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Lưu ý khi vào trường công an, quân đội

Các trường công an, quân đội vẫn tổ chức thi cùng đợt với các trường ĐH trong cả nước, dùng chung đề thi của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, các trường khối công an chỉ tuyển một nguyện vọng duy nhất. Thí sinh không trúng tuyển vào các trường này, nếu đạt từ điểm sàn trở lên, được đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ khác theo quy định.

Trường công an: Ngày 1-3 bắt đầu nộp hồ sơ

Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Theo đó, từ kỳ tuyển sinh 2012, có một số điều chỉnh. Trong một năm, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một ngành học ở một trường. Thí sinh đăng ký dự thi vào học viện, trường ĐH công an phải qua sơ tuyển, trừ thí sinh dự thi theo chỉ tiêu đào tạo ĐH dân sự của Trường ĐH PCCC. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 1-3.

ThS-Thiếu tá Trần Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Xây dựng lực lượng Trường ĐH PCCC (Bộ Công an), cho hay thi vào trường công an, thí sinh chỉ được cận dưới 3 độ, tổng thị lực hai mắt 19/20; nam cao 1,64-1,8 m, cân nặng từ 48 đến 75 kg; nữ cao 1,58-1,75 m, cân nặng từ 45 đến 60 kg; đối với học sinh thuộc vùng khu vực 1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2 cm về chiều cao và 2 kg cân nặng.

Học viên Trường ĐH PCCC (Bộ Công an) tư vấn cho thí sinh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh năm 2012. Ảnh: QUỐC DŨNG

Trường quân đội: Hệ dân sự không hạn chế nữ

Đối với hệ quân sự, thí sinh bắt buộc phải qua sơ tuyển các tiêu chuẩn về chính trị, độ tuổi và sức khỏe. Với hệ quân sự, các trường chỉ tuyển duy nhất một nguyện vọng. Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải mua hồ sơ theo mẫu riêng, sơ tuyển và nộp hồ sơ tại ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú. Thời gian tổ chức sơ tuyển và đăng ký dự thi tại các địa phương từ ngày 10-3.

Mỗi trường quân đội có quy định riêng về điều kiện sức khỏe đối với thí sinh dự thi hệ quân sự, vì vậy khi đăng ký dự thi thí sinh phải tìm hiểu kỹ. Khi trúng tuyển, học viên phải chấp hành sự phân công ngành học. Học viên hệ quân sự được bảo đảm về ăn ở, trang phục, phụ cấp hằng tháng, không phải đóng học phí...

Đối với hệ dân sự, thí sinh không cần phải qua sơ tuyển. Học viên phải đóng học phí và tự túc chỗ ở. Hệ dân sự không hạn chế tỉ lệ tuyển nữ. Các thí sinh đăng ký dự thi hệ dân sự nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chỉ tuyển 10%-15% thí sinh nữ Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào các trường công an nhân dân được xác định chỉ tiêu riêng với tỉ lệ 10%-15% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường; không hạn chế tỉ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển; số lượng sơ tuyển do thủ trưởng, giám đốc công an các đơn vị, địa phương quyết định dựa trên nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của đơn vị, địa phương mình và có trách nhiệm tiếp nhận công tác sau khi tốt nghiệp. Đối với các trường quân đội, cũng chỉ tuyển 10% là nữ hệ quân sự.

QUỐC DŨNG