UBND huyện đề nghị hàng ngàn học sinh nghỉ học vì chọi trâu

Theo công văn ngày 15-4, ông Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch huyện Đồng Phú đề nghị: Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước chỉ đạo hai trường THPT huyện Đồng Phú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện sắp xếp điều chỉnh lịch học ngày 25-4 (ngày tổ chức lễ hội chọi trâu tỉnh, do UBND huyện đăng cai) sang thời gian thích hợp để ban tổ chức mượn địa điểm trông giữ xe cho du khách.

Ngày 16-4, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về công văn trên, ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú lý giải: “Hội chọi trâu lần hai của tỉnh do huyện tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân và du khách nên UBND huyện đã làm việc với hiệu trưởng các trường này và được sự thống nhất rồi. Tuy nhiên, UBND huyện phải xin ý kiến Sở GD&ĐT vì việc chỉ đạo ở đây là thẩm quyền của Sở. Do lễ hội chọi trâu sẽ rất đông người dân tham dự nên huyện mới đề nghị chuyển sang ngày học khác bù lại chứ không phải yêu cầu học sinh nghỉ học hẳn. Do trường ở gần sân vận động - nơi tổ chức hội chọi trâu nên sẽ rất ồn và để đảm bảo an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến việc học của các em nên huyện đề nghị vậy là phù hợp…”.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết sẽ yêu cầu UBND huyện Đồng Phú kiểm tra lại. “Việc chọi trâu là lễ hội có ý nghĩa, huyện thực hiện theo chủ trương của tỉnh, tuy nhiên phải đảm bảo an ninh trật tự và không gây ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Việc đề nghị học sinh nghỉ học để lấy địa điểm giữ xe là không đúng rồi, tôi sẽ yêu cầu UBND huyện Đồng Phú kiểm tra lại việc này”.

N.ĐỨC