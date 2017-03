4 tấm gương dũng cảm cứu người trong lũ dữ

Đó là bà Tôn Thị Hải, anh Võ Hải, anh Lương Văn Thắng (cùng ở thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và em Đặng Quốc Vinh (học sinh lớp 7 Trường THCS Hồng Tân, ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có hành động dũng cảm cứu sống bốn trẻ em trong lũ dữ.

Sáng 20-10, ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đã về xã Vượng Lộc trực tiếp trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho bà Hải, anh Lương và anh Thắng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.



Ông Nguyễn Văn Tuần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đã về xã Vượng Lộc trực tiếp trao tặng bằng khen. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc

Chiều 18-10, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Nguyễn Long Hải dẫn đầu đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phong, anh Huân và em Vinh.



Trước đó, ngày 15-10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn gây lũ dữ. Hai em Nguyễn Hùng Bá và Võ Văn Đạt cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Vũ Diệm (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp điện. Khi đến gần cầu Đông Huề hai em bị nước lũ cuốn cả người và xe.

Lúc này, anh Phong nghe tiếng kêu cứu, nhìn thấy hai em đang chới với giữa dòng nước cuốn, liền lao xuống, bơi theo cứu em Bá. Do dòng nước chảy mạnh và xiết nên anh Phong bị kiệt sức. Rất may lúc này anh Huân đang trên đường đi làm phát hiện sự việc nên nhảy xuống cứu em Đạt. Với sự giúp sức của bà Hải, hai em Bá, Đạt đã được cứu, đưa vào bờ an toàn.



Khen thưởng em Đặng Quốc Vinh (học sinh lớp 7 Trường THCS Hồng Tân, ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Khoảng 12 giờ trưa 16-10, hai em Nguyễn Thị Lan (chín tuổi) và Nguyễn Thị Phương (tám tuổi) đi xe đạp trên trục đường liên xã Hồng-Thụ. Do trời mưa lớn, nước lũ dâng nhanh tràn qua đường, chảy xiết khiến em Lan và em Phương bị ngã, nước cuốn đi. Trong đó, em Phương đã bị dòng lũ đẩy đi xa bờ.



Lúc này, em Vinh đi ra đồng để xem người dân đánh bắt cá nghe tiếng kêu cứu liền bỏ xe đạp trên đường, lao theo dòng lũ cứu sống em Phương, Lan.

Sau khi cứu, đưa em Phương, Lan lên bờ, em Vinh động viên hai em rồi cùng người dân đưa các em trở về nhà an toàn.