Hà Nội tiếp tục có mưa to về chiều, đề phòng ngập nặng

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Đặc biệt, các tỉnh phía Bắc ngày ít mưa, từ chiều tối mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông, trong đó có khu vực Hà Nội, gây ngập lụt cho nhiều tuyến phố nội thành, trong cơn dông đề phòng gió mạnh.



Ngày và đêm 29/5, phía Tây Bắc bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.



Tây Nguyên ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.



Nam Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.



Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.



Trên biển, nguy hiểm nhất còn trên vùng biển Cà Mau-Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Theo Vietnam+