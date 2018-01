Hàng loạt ‘yêu râu xanh’ đội lốt người thân

Câu chuyện đau lòng và gây phẫn nộ về người cha xâm hại tình dục ba con gái ruột được các cán bộ hội phụ nữ kể cho nhiều bậc cha mẹ nghe như một lời cảnh tỉnh. Bởi ở Việt Nam, 93% trường hợp trẻ em bị xâm hại là người quen, 43% là người thân ruột thịt của trẻ.



Có cùng mối lo về nguy cơ trẻ bị xâm hại, Đại đức Thích An Đạt, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, cũng có nhiều chia sẻ gây chú ý tại buổi nói chuyện chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức sáng 26-1. Đại đức Thích An Đạt đang làm việc trong một dự án bảo vệ trẻ em do Giáo hội Phật giáo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.

Ông già gần 80 tuổi xâm hại cháu gái 14 tuổi

Theo Đại đức Thích An Đạt, qua thực tế làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhiều cha mẹ luôn bắt trẻ phải chào hỏi, thậm chí ôm hôn người thân, người già. Vì vậy, nhiều trẻ nhỏ không có khả năng phòng vệ trước những người này khi họ ôm ấp, vuốt ve. Đây là điều kiện để các tên “yêu râu xanh” dễ dàng tiếp cận đứa trẻ, đưa trẻ đi chơi ở những nơi riêng tư. Đã xảy ra trường hợp một ông già gần 80 tuổi dâm ô cháu gái của mình mới 14 tuổi. Khi gia đình biết chuyện, họ sững sờ thốt lên: “Không thể ngờ!”. Đại đức Thích An Đạt nói: “Phụ huynh thờ ơ do họ có xu hướng tin tưởng người thân và người già vô điều kiện”.

Một phụ huynh đã bày tỏ rằng cô chú ý dạy con mình phải phản ứng mạnh mẽ khi có ai đó đụng vào vùng kín hoặc hôn môi dù cho đó là người thân trong gia đình. Một người thân khi đến nhà chơi đã mua kẹo cho con của cô. Khi chơi đùa với trẻ, người này vẫn giữ khoảng cách, cho đến khi chơi trò mút kẹo. Con của cô hoàn toàn không phản ứng khi người này cùng mút kẹo rồi hôn môi trẻ. Rất may, do thường xuyên coi ngó, giám sát, phụ huynh đã kịp thời bảo vệ con của mình. Phụ huynh này cũng cho rằng không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng mạnh mẽ như cô. Có người còn sợ mất lòng họ hàng, sợ nghi oan cho họ hoặc mắc cỡ nếu sự việc vỡ lở.



Chân dung “ông nội thú tính” Phan Thanh Sơn, 62 tuổi, ở Vĩnh Long nhiều lần xâm hại cháu nội ruột, bị tòa tuyên phạt án chung thân vào tháng 9-2017. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Dạy trẻ hét to ngay khi nhận ra nguy cơ bị xâm hại



Chị Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi), chia sẻ với phóng viên ở xã chị có một gia đình khá nghèo, đứa trẻ trong gia đình đi học khó tập trung, thầy cô nghi bé chậm phát triển. Sau đó, qua gần gũi tìm hiểu, chị Thảo biết cô bé bị một người đàn ông hàng xóm lớn tuổi thường xuyên lạm dụng... Có một lần bé đã kể với mẹ nhưng mẹ bé do nhận thức thấp, lại quá bận bịu việc mưu sinh nên đã chọn cách… cho qua.

Khẩn thiết kêu gọi mẹ kết nối chặt chẽ với con gái Trong công tác bảo vệ trẻ em, lần gần đây nhất tôi tiếp xúc với một em bé mà cha mẹ em đã ly hôn. Cuối tuần em được chở về nhà cha và ở lại đó. Một hôm sau khi ở nhà cha, bé về với mẹ trong tình trạng bộ phận sinh dục bị đau đớn, có dấu hiệu bị xâm hại. Bé thu mình lại, không trò chuyện với ai. Tôi rất đau lòng. Các bà mẹ cần phải coi ngó con em mình, cần phải luôn trò chuyện cởi mở, tạo sự kết nối thường xuyên với con để khi có chuyện gì xảy ra bé có thể sẵn sàng kể với mẹ. Đại đức THÍCH AN ĐẠT

Sau câu chuyện đau lòng này, chị Thảo rất chú ý tới việc dạy kỹ năng cho các trẻ em trong địa phương. Mỗi khi thấy người lớn ôm ấp, âu yếm trẻ quá thân mật, chị dừng lại quan sát, gọi đứa trẻ ra nhắc nhở. Chị luôn nhắc đi nhắc lại cho trẻ biết giới hạn nào trong việc bày tỏ tình cảm có thể chấp nhận được. Có lần một bé gái đã hét lên, không cho ông nội đang say rượu ôm ấp mình do “cô Thảo dạy con”. Chị hài lòng vì biết bài học kỹ năng của mình đã được các trẻ thực hành đúng.

Con gái của chị từ khi đi học lớp mẫu giáo cũng đã kiên quyết từ chối khi cô giáo muốn giúp bé vệ sinh vùng kín. Chị tin rằng những trẻ em được xây dựng khả năng tự bảo vệ sẽ an toàn hơn rất nhiều so với những trẻ thiếu kỹ năng.