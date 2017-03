Hàng trăm tài xế gây tắc đường ở Bình Thuận

Xe "khủng" chơi trốn tìm với cơ quan chức năng Sau hai ngày nằm lì ở bãi đỗ xe của DNTN Xăng dầu Voi Lá (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), trong đêm 22 đến rạng sáng 23-4, xe đầu kéo 51C-178.99 chở theo máy biến thế cả trăm tấn di chuyển khoảng 2 km nữa rồi “ém quân” tại khu vực bãi lên xuống hàng của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thăng Long ở thị trấn Bến Lức (ảnh). Hành trình của chiếc xe là đi một đoạn ngắn trên quốc lộ 1A rồi đi ngang qua KCN Thuận Đạo trên tuyến đường thuộc quyền quản lý của tỉnh.

Trước đó, lực lượng chức năng đã được phân công theo dõi hoạt động của xe và cho biết chỉ cần xe chạy là xử lý ngay. Tuy nhiên, không hiểu sao xe vẫn di chuyển mà không bị phát hiện, xử lý gì. Chiều 23-4, bốn xe chuyên dụng của TTGT và CSGT tỉnh Long An đến khu vực chiếc xe khủng đang đậu để làm việc. Lúc này chỉ có hai công nhân của công ty ra tiếp nên lực lượng chức năng không lập biên bản. Khi được hỏi có thể phạt “nguội” xe này hay không? Ông Lại Văn Út, Phó phòng CSGT tỉnh Long An, cho biết do không có người đại diện của phía chủ xe nên chưa có hướng xử lý. Còn ông Trần Bá Vũ Khoa, Chánh Thanh tra Sở GTVT, thì cho biết: TTGT sẽ phối hợp với CSGT theo sát hoạt động của chiếc xe này cho đến khi có hướng xử lý. Theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe này nằm cách bờ sông khoảng 10 m, rất thuận tiện để đưa máy biến thế lên tàu để vận chuyển theo đường sông. HOÀNG NAM Chỉ mới tám ngày trạm cân hoạt động, mặt đường QL1 đoạn cho xe quay đầu vào bàn cân dù mới làm nhưng đã có hiện tượng lún, nứt, đủ thấy sức công phá của các loại xe quá tải đối với hệ thống cầu đường như thế nào. Ông HUỲNH NINH THẠCH,

