Hắt ly bia vào người cán bộ, bị truy tố tội làm nhục

Cán bộ thuế nhắn tin nhục mạ bà Lân thì không bị xử lý? Hơn một năm trước khi xảy ra chuyện hắt bia, do có mâu thuẫn trong việc thu thuế nên ông Lê Sỹ Vũ, cán bộ Chi cục Thuế huyện Định Quán nhắn tin vào điện thoại bà Lân với nội dung “may la cai thu loan luan cha de ma d… con ruot, ca huyen dinh quan ai ma khong biet may ngu voi thang cha may roi dot xe con di lan kia”. Sau đó bà Lân tố cáo ông Vũ làm nhục bà. Công an xác định ông Vũ nhắn tin nhưng không có dấu, không thể xác định được chính xác nghĩa nên công an không xử lý gì.