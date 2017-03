Hé lộ nghi vấn ép cung vụ giết người ở Sóc Trăng

Như chúng tôi đã thông tin, vụ án giết anh Lê Văn Dũng hành nghề chạy xe ôm ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vào tháng 7-2013 có đến hai nhóm người đều nhận là hung thủ. Điều đặc biệt là trong cả hai nhóm này đều có người đầu thú.

Trong nhóm bảy bị can bị bắt sau khi vụ án xảy ra (tạm gọi nhóm 1), Thạch Sô Phách cho biết mình đã xác nhận vào biên bản đầu thú. Bị can Phách kể: “Sau khi bị bắt tạm giam, tôi bị đánh nhiều quá không chịu nổi nên phải khai không đúng sự thật và lăn tay vào nhiều biên bản ghi lời khai với nội dung này. Trong đó, tôi có lăn tay vào hồ sơ mà cán bộ điều tra nói là hồ sơ đầu thú. Lúc đó, cán bộ điều tra nói với tôi, với hồ sơ đầu thú này, tôi sẽ được xem xét giảm nhẹ tội khi ra tòa.



Thạch Sô Phách kể và tả cảnh mình bị treo và bị đánh trong trại tạm giam nên đã “đầu thú” rằng có tham gia vụ giết người. Ảnh: TV



Tôi không nhớ chi tiết nhưng đại loại là họ buộc tôi khai với nội dung là có chứng kiến việc đánh anh Dũng, riêng tôi chưa tìm được cây nên không trực tiếp tham gia đánh anh Dũng. Do thấy việc làm của các bạn mình là sai khiến anh Dũng tử vong và tôi cũng là người dính dáng nên chủ động ra đầu thú kể rõ mọi việc, nhằm hưởng khoan hồng”.

Ở nhóm nhận tội Lê Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Kim Xuyến (tạm gọi nhóm 2) thì Duyên cũng là người ra công an đầu thú. Theo lời thú tội của Duyên, vào tháng 12-2013 ở Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM), sau khi giết chết anh Dũng xe ôm, Duyên và Xuyến cùng bỏ trốn lên TP.HCM. Do Xuyến thương người khác nên Duyên ghen tức, đi đầu thú vụ giết anh Dũng xe ôm để cả hai cùng vào tù, để Xuyến không thể yêu người khác.

Hiện nhiều người đặt nghi vấn là hai nhóm bị can này có liên quan và có khả năng họ đã dàn xếp nhận tội thay nhưng điều này hoàn toàn không có cơ sở. Bởi lẽ trong lời khai ban đầu của Duyên, không hề có bóng dáng của nhóm 1. Còn các bị can ở nhóm 1 thì khẳng định với chúng tôi là không hề biết gì về hai cô gái tên Xuyến, Duyên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bảy bị can (đã được tại ngoại) đều nghèo khó, thất nghiệp, học vấn thấp, một số người không biết chữ. Bị can Trần Văn Đở mang tiếng là “đàn anh giang hồ” nhưng người dân cho biết đó là hư danh vì Đở hành nghề bắt chuột đồng bán cho các quán nhậu gần 20 năm qua và hay “nổ” là đại ca.

Nếu lời trình bày của bị can Phách là sự thật, rõ ràng bị can này đã bị bắt giam thì không thể có chuyện đi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng và dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu có việc công an đã ép cung với nhóm 1?

Đến chiều 7-3, người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra. Hai nhóm nhận tội giết người vẫn là các bị can của vụ án.

TRẦN VŨ