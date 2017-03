Hỏa hoạn tại công trình của Lotte Center Hà Nội

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cộng tác viên)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay, 24/2, tại công trình cạnh số 6 phố Đào Tấn, Hà Nội.



Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, khi lưu thông trên đoạn đường Liễu Giai – Đào Tấn, họ nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút từ phía công trình đang xây dựng dở dang.



“Đi từ xa cũng có thể nhìn thấy những cột khói đen bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là mùi khét rất khó chịu,” anh Tiến Dũng, một cộng tác viên của Vietnam+ cho hay qua điện thoại.



Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mặc dù có hỏa hoạn nhưng cửa công trình vẫn bị đóng kín. Ngay cả khi xe của lực lượng dân phòng phường đến yêu cầu được vào hiện trường, lực lượng an ninh cũng từ chối.



Điều đáng nói, khi sự việc xảy ra, lực lượng an ninh tại công trường đã bắc loa phát thanh, yêu cầu tất cả mọi công nhân phải lập tức xóa các hình ảnh đã chụp về hiện trường vụ cháy nếu không sẽ bị tịch thu điện thoại.



Đến khoảng 15 giờ 45 phút, hai chiếc xe của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu hỏa và sơ tán công nhân khỏi khu vực cháy. 15 phút sau, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.



Theo những thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do một số công nhân để tia lửa hàn bắn vào lớp bảo ôn nên khói bốc lên.



Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)