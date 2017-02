6 ngày nghỉ tết, TP.HCM có 1.442 trẻ sơ sinh chào đời

Ngày 2-2, theo báo cáo công tác trong 6 ngày nghỉ tết từ 29 đến mùng 4 tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, ngoài công tác tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, chuyển viện khẩn cấp. Toàn TP.HCM tiếp nhận 1.442 trường hợp thai phụ sinh con, kể cả các trường hợp sinh mổ.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để đảm bảo cho người dân đón tết trong sức khỏe, Sở Y tế đã bố trí các BV hỗ trợ các điểm vui chơi, chợ hoa tết. Bố trí xe cấp cứu của TT 115 sẵn sàng cấp cứu kịp thời tại các lễ hội theo yêu cầu của TP.HCM.

Tuy vậy, trong 6 ngày nghỉ tết, theo báo cáo của các BV có 9.257 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 8.079 ca. Ngoài ra có 1.442 ca nhập viện sinh con.



Công dân đầu tiên của năm 2017 tại BV Từ Dũ ẢNH: H.P

Riêng về các trường hợp nhập viện do tai nạn, TP.HCM có 1.784 trường hợp, có 5 ca do chấn thương sọ não, tại nạn do đánh nhau là 383 trường hợp. Trong khi năm 2016 chỉ có 1.420 trường hợp.



Đối với công tác dự phòng, trong những ngày nghỉ lễ TP không xảy ra ổ dịch nào lớn và chùm ca bệnh nào trên toàn TP. Tuy nhiên, trong 6 ngày nghỉ lễ TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mắc viruts Zika, thai phụ đang ở tuần thai thứ 35, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bên cạnh đó TP.HCM cũng ghi nhận 243 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và 31 trường hợp mắc tay chân miệng hiện đang được điều trị, số còn lại cho xuất viện về nhà.