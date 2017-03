Áp dụng kỹ thuật mới cứu bé bị tăng tĩnh mạch hiếm gặp

Theo BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp BV Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi này nhập viện cấp cứu vì xuất huyết tiêu hóa ồ ạt sau khi sinh một thời gian.





Lúc này, bệnh nhi được xã định mắc hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Tình trạng máy không vào gan mà thoát ta bằng hệ thống tĩnh mạch qua hệ thống nối với tĩnh mạch thực quản, dạ dày dẫn đến phình ứ và có thể vỡ gây xuất huyết tiêu hóa, tử vong bất kỳ lúc nào.

“Bệnh nhi này may mắn rất nhiều so với các bệnh nhi khác, do trước đó có hai bác sĩ người Bỉ chuyên về gan sang BV Nhi đồng 2 hỗ trợ thực hiện ca ghép gan thứ 10. Trong đó có GS Raymind Reding, đã có mặt hỗ trợ ca mổ cho bệnh nhi tăng tĩnh mạch hiếm gặp” - BS Trí cho biết.

Bên cạnh đó, một điều may mắn nữa đó là bệnh nhi mắc hội chứng tăng tĩnh mạch hiếm gặp này cửa tĩnh mạch rốn gan từ thời kỳ bào thai vẫn còn tồn tại, thay thì bít tắc sau lúc chào đời. Do đó, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật nối trực tiếp tĩnh mạch vào gan, giải quyết gần như triệt để tình trạng bệnh. Sau năm ngày mổ, hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, ăn uống tốt và sớm có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Được biết hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa do tắc tĩnh mạch cửa trước gan vẫn đang là thách thức đối với các bác sĩ ngoại nhi. Hiện BV Nhi đồng 2 có khoảng 10 bệnh nhi đang chờ phẫu thuật do từ trước đến nay chưa có cách điều trị nào hiệu quả thực sự.

Kỹ thuật mới được thực hiện này đang đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm về ghép gan, vì vậy ở Việt Nam hầu như chưa có nơi nào triển khai được.