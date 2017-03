Hai bé song sinh dính liền bị viêm phổi trước ngày mổ tách

Thông tin từ BV Nhi đồng 2 chiều 5-9, BS Nguyễn Thanh Trúc - phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 2 cho biết trường hợp hai bé song sinh dính liền con sản phụ Thị Quyền được xem là những trường hợp khá đặc biệt, chỉ chiếm khoảng 20% các ca phẫu thuật dính liền trên thế giới.

Sau cuộc hội chẩn toàn viện sáng 5-9, được biết sức khỏe hiện tại của hai bé khá ổn định, ăn uống được, lên ký tốt. Hơn một tháng được chăm sóc, đến nay hai bé đã được 4,6 kg, lên được 1,2 kg so với tháng trước.

Tuy nhiên, do vào mùa viêm phổi và có biểu hiện của trẻ sinh non, hiện tại cả hai bé đều bị viêm phổi nhẹ, đang được bác sĩ tích cực điều trị. Do tư thế lật khó khăn, vì vậy cặp đôi này vẫn đang được khống chế nhiễm trùng.



Hai bé đang được các bác sĩ tích cực điều trị viêm phổi, tránh nhiễm trùng Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, khi xem xét phần mông của hai bé, các bác sĩ nhận thấy da hơi chùn lại, có dư thêm nhiều da hơn trước. Vì đặt túi giãn da dễ có nguy cơ nhiễm trùng và không phải là phương án tốt nên các bác sĩ đang cân nhắc. Chờ thêm bốn tuần tiếp nữa, nếu cả hai bé lớn, dư thêm được nhiều da hơn thì có thể sẽ không phải đặt túi giãn da trước phẫu thuật.



Trước đó, Pháp Luật TP.HCM có đưa tin do không siêu âm, khám sức khỏe định kỳ, ngày 24-7 sản phụ Thị Quyền (ngụ tại Bình Phước) đã sinh non hai bé song sinh dính liền phần mông, không có hậu môn.

Hai bé được chuyển vào BV Nhi đồng 2 ngay sau đó, tại đây hai bé được chăm sóc tránh nhiễm trùng, cho uống sữa, vệ sinh hằng giờ.

Ngày 2-8, sau hội chẩn toàn viện, BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám Đốc BV Nhi đồng 2 cho biết cả hai bé dính nhau ở phần mông, thiếu da. Dự kiến sẽ phẫu thuật tách hai bé khi được ba tháng tuổi, trước đó sáu tuần sẽ đặt túi giãn da để hỗ trợ thiếu da khi phẫu thuật.

Do thế dính ngược, dự đoán sau phẫu thuật hai bé có nguy cơ bị não úng thủy và tiêu tiểu không tự chủ đến hết đời.