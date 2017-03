Nghe bàn chân nói chuyện sức khỏe

1. Ngón chân của bạn luôn luôn lạnh, trước tiên, có thể vì lưu thông máu kém. Kế đến là hậu quả của việc hút thuốc lá, huyết áp cao, hoặc bệnh tim. Các tổn thương thần kinh do bệnh tiểu đường không được kiểm soát cũng có thể làm cho đôi chân lạnh. Ngoài ra, cũng có thể do suy giáp và thiếu máu.

7. Chân bị phù do đứng quá lâu hoặc ngồi thõng chân trong một thời gian dài, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Chân phù cũng có thể do tuần hoàn kém, vấn đề ở hệ thống bạch huyết, hoặc do cục máu đông. Rối loạn thận, tuyến giáp cũng gây phù. Do đó, tốt nhất là gặp bác sĩ.