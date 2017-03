Thời tiết sẽ nóng nhất vào năm 2010

Theo HÀ HƯƠNG (Website Bộ TN&MT)



Theo một dự báo thời tiết trong thập kỷ tiếp theo (2009–2019) của các nhà khoa học người Anh, thì nhiệt độ trung bình trong những năm tới sẽ cao hơn nhiệt độ của năm 1998 – năm nóng nhất trong lịch sử thế giới cho tới thời điểm này. Các nhà khí tượng cũng dự đoán kỷ lục này sẽ sớm bị phá vỡ ngay trong năm 2010.Nhiệt độ tăng bất thường trong năm 1998 là do ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng El Nino, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino này không chỉ giới hạn ở trong vùng Indonesia, châu Úc mà còn nhiều nơi trên thế giới. Theo thống kê, nhiệt độ trung bình của năm 1998 đã tăng 0,5 độ C so với nhiệt độ trung bình từ năm 1961-1990. Kể từ đó, nhiệt độ trái đất liên tục tăng bất thường.Chỉ trong vòng một thập kỷ qua, nhiệt độ liên tiếp lập kỷ lục cao thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong lịch sử lần lượt các năm 2005, 2003 và 2002. Chỉ có duy nhất năm 2008 là khá mát mẻ do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Mặc dù, nhiệt độ trung bình trong năm 2009 được đánh giá sẽ thấp hơn trong những năm trước, nhưng nhiều khả năng nó sẽ vẫn là năm nóng thứ 5 trong lịch sử. Nguyên nhân là do hiện tượng El Nino đang hình thành và sẽ ảnh hưởng mạnh vào năm sau.Phát ngôn viên Trung tâm dự báo thời tiết Met Office cho biết: “Nhiệt độ trung bình trong năm 2010 sẽ tăng 0,55 độ C so với năm 1998 và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm 0,7 độ C vào năm 2015”.