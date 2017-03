Vitamin C giúp sống thọ

Các nhà nghiên cứu theo dõi mức độ ăn rau củ, trái cây và ADN của khoảng 100.000 người Đan Mạch. Họ thấy rằng so với những người có mức ăn rau củ, trái cây ít nhất, rủi ro phát triển bệnh tim mạch của những người có mức ăn rau củ, trái cây nhiều nhất ít hơn tới 15%, rủi ro chết sớm của họ ít hơn tới 20%.

Theo các nhà nghiên cứu, vitamin C giúp xây dựng mô liên kết có vai trò hỗ trợ và nối kết các mô và cơ quan trong cơ thể. Vitamin C còn là một chất chống ôxy hóa hiệu nghiệm, giúp bảo vệ các tế bào và các phân tử sinh học, ngăn chặn bệnh tim mạch. Cơ thể người không thể tự sản xuất vitamin C mà phải nhờ vào chế độ ăn. Có thể uống vitamin C bổ sung nhưng chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây là cách tự nhiên nhất và tốt nhất để tăng lượng vitamin C trong cơ thể.

THIÊN ÂN