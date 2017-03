Khởi tố người ném chai thủy tinh

Chiều 1-1, Thượng tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết cùng ngày công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Công an xác định bị can Khỏe đã ném chai thủy tinh trúng đầu học sinh Tu Ngọc Thạch.

Bước đầu, công an xác định: Chiều 29-12, em Tu Ngọc Thạch và một số bạn bè đến quán nước mía gần UBND xã Vạn Long thì bị một số thanh thiếu niên đuổi đánh. Thạch bỏ chạy được khoảng 2 m thì bị Khỏe ném một chai thủy tinh vào đầu, ngã chúi. Thạch tiếp tục vùng dậy, tháo chạy. Một lúc sau, Thạch cùng một số thanh niên quay lại quán nước mía tìm Khỏe để đánh. Nhận được thông tin, ít phút sau Công an xã Vạn Long đã có mặt tại hiện trường, đưa Thạch về trụ sở làm việc. Đến 19 giờ cùng ngày, Thạch được gia đình bảo lãnh đưa về nhà.

Rạng sáng 30-12, Thạch ói mửa nên gia đình đưa em đi cấp cứu và chết tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì chấn thương sọ não. Vì sự việc này mà trưa 31-12, hàng ngàn người dân tụ tập trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Vạn Long để phản đối, gây tắc nghẽn giao thông…

Về nghi vấn Thạch bị công an viên đánh, Thượng tá Sơn cho biết: Hiện Công an huyện Vạn Ninh đang phối hợp với công an, VKS tỉnh điều tra một số công an viên xã Vạn Long có liên quan đến vụ việc trên. “Nếu xác định số công an viên này có đánh Tu Ngọc Thạch, tùy mức độ vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” - ông Sơn nói.

Theo ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, trong ngày 1-1, Huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức đoàn thể của huyện đã đến chia buồn, động viên gia đình em Tu Ngọc Thạch. Thi thể em Thạch đã được đưa từ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa về đến nhà tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ lúc 20 giờ 30 ngày 31-12-2013 và sẽ được mai táng vào sáng nay (2-1). “Hiện nay tình hình ở địa phương đã ổn định. Gia đình em Thạch chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết chứ không có đòi hỏi gì thêm” - ông Thắng nói.

