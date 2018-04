Khởi tố vụ án cà phê nhuộm pin, tạm giữ khẩn cấp 5 đối tượng

Chiều tối 23-4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án nhuộm phế phẩm cà phê pin tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) theo Điều 317 BLHS 2015 về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.