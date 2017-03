Luật sư bị đánh tại trụ sở tòa

Theo trình bày của luật sư Thi, hơn 14 giờ chiều cùng ngày, ông đến TAND huyện Châu Phú để tham dự một buổi đối chất nhằm làm rõ mối quan hệ vay mượn nợ trước khi tòa đưa vụ án ra xét xử, theo ủy quyền của nguyên đơn.

Khi phiên đối chất chưa tiến hành, ông ở trên tầng lầu của trụ sở TAND huyện Châu Phú định bước xuống thì bị một nhóm khoảng 5-6 người (cả nam lẫn nữ) dùng tay, guốc và giỏ xách đánh túi bụi. Nhờ cán bộ của tòa và Công an thị trấn Cái Dầu gần đó đến can thiệp, ông mới được thoát thân. Hậu quả luật sư Thi bị thương nặng nhất ở gò má trái, sưng và bầm tụ máu, phải vào bệnh viện. Công an đã tiến hành lấy lời khai luật sư Thi và một số đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VĨNH SƠN