Một nghi can chết tại nhà tạm giữ

Thông tin ban đầu cho biết nhiều khả năng nghi can này tự tử. Tuy nhiên, để có kết luận chính thức hiện vẫn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Được biết nghi can là Nguyễn Văn Sậm (62 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bị công an bắt vì liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã Trung Hưng.

Theo đó, chiều 6-10, ông Sậm cùng ông Lê Văn Hiển nhậu. Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Sậm đã dùng dao đâm chết ông Hiển.

GIA TUỆ