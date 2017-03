Nghệ An: Mìn nổ trước nhà nguyên cán bộ viện kiểm sát

(PL)- Sáng 17-9, công an tỉnh cùng VKSND tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mìn nổ trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Thành, nguyên cán bộ VKSND tỉnh Nghệ An (ngụ thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Xác minh ban đầu cho thấy đây là loại mìn tự chế. Ông Thành kể lại lúc 23 giờ ngày 16-9, ông đang ngủ tại tầng trệt thì nghe một tiếng mìn nổ lớn ngay trước cửa chính làm rung chuyển cả căn nhà hai tầng, khói bốc mù mịt. Vụ nổ phá hỏng một góc phía dưới cửa cuốn, hàng tạp hóa, văn phòng phẩm trong nhà văng tung tóe. Rất may hai vợ chồng ông Thành không bị thương nặng. Thời gian gần đây, ông Thành có tham gia đấu tranh tố cáo một số vụ tham nhũng. Ông là một trong 18 người được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh khen thưởng vì thành tích đi đầu trong PCTN. Theo ông Thành, trước khi bị ném mìn, ông đã nhiều lần bị kẻ lạ nhắn tin, gửi thư, điện thoại đe dọa. Trước đó, tại Nghệ An cũng có hai điển hình phòng, chống tham nhũng bị chém trọng thương. ĐẮC LAM