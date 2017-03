Nghe tin đồn nhảm, dân đổ xô đi bán vàng

Người dân đổ xổ đến hiệu vàng Kim Minh để bán vì nghe tin đồn thất thiệt

Ghi nhận của PV, sự việc bắt nguồn từ tin đồn hiệu vàng Kim Minh (ở khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) mua bán vàng giả. Người dân nào mua vàng tại hiệu vàng Kim Minh trước đây, phải bán ngay trong ngày 20/10, nếu không tiệm vàng này sẽ không mua nữa.

Hàng trăm người dân đến các tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung để bán. Tuy nhiên, các tiệm vàng thu mua vàng do hiệu vàng Kim Minh sản xuất với giá 1 chỉ vàng (24K) mua vào thấp hơn giá thị trường từ 40.000 đến 50.000 đồng, do đó người dân bị thiệt hại không nhỏ vì tin đồn này.

Theo ông Văn Phú Trình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung cho biết, tin đồn nhảm trên xuất phát từ phần tử xấu để trục lợi cá nhân, gây mất uy tín cho hiệu vàng Kim Minh, làm người dân hoang mang, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an thị trấn Hòa Hiệp Trung kịp thời đến bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực tiệm vàng Kim Minh, đồng thời giải thích cho người dân rõ chỉ là tin đồn

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Công an thị trấn Hòa Hiệp Trung cho biết, sau khi phát hiện vụ việc lực lượng công an đã kịp thời có mặt đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu vực; đồng thời giải thích rõ cho người dân hiểu đây chỉ là tin đồn nhảm để người dân yên tâm.

Theo thông tin ban đầu, tin đồn thất thiệt trên là do một người dân đến hiệu vàng Kim Minh vay tiền. Tuy nhiên chủ hiệu vàng từ chối, nên người này đã tung tin đồn nhảm, khiến người dân hiểu nhầm, sốt sắng đi bán vàng.

Hiện Công an thị trấn Hòa Hiệp Trung điều tra làm rõ người tung tin đồn nhảm để xử lý.

Theo Nhạn Sơn - Doãn Công (Dân trí)