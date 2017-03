Phải cấp cứu sau khi bị tạm giam

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Khắc Mạnh cho biết em trai ông là Phạm Khắc Chử (sinh năm 1971, cùng ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị Công an huyện Thanh Hà tạm giữ. “Ngày 4-6, Công an xã Thanh Hải cùng hai công an huyện Thanh Hà đã đến nhà bắt giữ Chử với lý do nhiều lần tòa triệu tập xét xử nhưng không đến. Nhưng vài ngày sau, Chử phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mặt mũi biến dạng khó nhận diện, không nói năng, nhận thức được điều gì. Chử phải nằm cấp cứu, nhờ máy thở oxy hỗ trợ, đến nay vẫn nằm viện điều trị” - ông Mạnh kể.

Nguy kịch sau khi bị tạm giam

Trước đó, Chử bị CSĐT Công an huyện Thanh Hà khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại. Chử bị cho là đã lừa, lấy đi một chiếc điện thoại Samsung Galaxy của một chủ quán ăn ở thị trấn Thanh Hà rồi bán. Sự việc bị phát giác, Chử bị khởi tố rồi sau đó VKS huyện truy tố Chử ra tòa. Nhưng đến khi TAND huyện Thanh Hà gửi giấy triệu tập Chử để mở phiên xử thì Chử không đến.





Ông Phạm Khắc Mạnh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân em mình nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. (Ảnh gia đình cung cấp)

Sau đó, ngày 4-6, công an huyện phối hợp với công an xã tiến hành bắt giữ Chử tại nhà riêng. “Lúc bị bắt, nó hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vết thương gì trên người. Trước giờ sức khỏe nó vẫn rất tốt, người nặng đến 60 kg cơ” - ông Mạnh khẳng định.

Thế nhưng chiều tối 7-6, gia đình ông Mạnh bất ngờ nhận được tin báo Chử đang nằm cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hải Dương. Khi tới thăm, ông phát hiện trên người Chử có nhiều vết thương, trầy xước mặt mũi, chân tay và đang phải thở bằng oxy. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy tình trạng ngày càng nguy kịch đã chuyển Chử đi cấp cứu tại BV Bạch Mai (Hà Nội). Hiện gia đình ông Mạnh phải cắt cử người trông nom 24/24 giờ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vân - Trưởng Công an xã Thanh Hải (là người trực tiếp tham gia bắt giữ Chử) nói: “Lúc bắt thì Chử hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có một chút rượu trong người”.

Ông Mạnh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân em ông phải nhập viện trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Ông Mạnh nói: “Nhìn em tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh khiến gia đình vô cùng đau xót”.

"Không lý gì công an tra khảo"

Thiếu tá Lê Minh Hoàn - Phó Công an huyện Thanh Hà cho biết khi bị bắt, Chử có biểu hiện say rượu. “Lúc đó Chử không chống đối nhưng nói lảm nhảm và công an phải thuyết phục Chử mới mặc áo vào” - Thiếu tá Hoàn khẳng định.

Thiếu tá Hoàn cho biết chiều 5-6, sau khi tòa có lệnh tạm giam Chử 45 ngày, công an huyện đã chuyển Chử đến nhà tạm giữ trực thuộc Công an huyện Thanh Hà. “Nhưng đến sáng 7-6, khi cán bộ trại giam mở cửa thì phát hiện Chử yếu ớt, biểu hiện mê sảng và trên trán, mắt, chân, tay có nhiều vết thương nên đưa đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, do sức khỏe của Chử có diễn biến xấu nên Chử được đưa đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển đến BV Bạch Mai” - ông Hoàn giải thích.

Cũng theo ông Hoàn, tại nhà giam, khi thấy có một tội phạm mua bán ma túy thì Chử có biểu hiện lo sợ, thường xuyên hỏi người nhà có đến thăm không. Khi không thấy ai đến, Chử có biểu hiện khủng hoảng, không ăn còn la hét, đập phá trong phòng tạm giam, thậm chí cởi quần áo rồi ngâm mình trong bể nước nhà vệ sinh. Trước câu hỏi tại sao trên người Chử có nhiều vết thương nghiêm trọng, Thiếu tá Hoàn nói cũng không biết chính xác nguyên nhân là do đâu. “Các vết thương của Chử đều là trầy xước và cơ chế hình thành là do va quẹt chứ nếu bị đánh sẽ có vết bầm tím. Hơn thế, việc tạm giam là theo yêu cầu của tòa chứ không phải phục vụ điều tra nên không có lý do gì để công an tra khảo nên tôi có thể khẳng định không có chuyện cán bộ công an đánh Chử. Nguyên nhân có thể do Chử tự ngâm mình trong bể nước nhỏ và chật, dẫn đến trầy xước hoặc có thể bị trượt chân ngã” - Thiếu tá Hoàn nhận định.

Ngoài ra, ông Hoàn cho biết thêm bệnh án của bệnh viện cho thấy Chử bị suy thận nặng mà nguyên nhân có thể là vì sử dụng quá liều một chất gì đó. Ông Hoàn nói thêm: “Trước đó một tháng, Chử đã từng uống thuốc sâu tự tử, được đưa đi điều trị nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi bệnh viện”.