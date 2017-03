Phó chủ tịch xã nghèo bị phá hoại tài sản

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 600 tri thức trẻ về làm phó chủ tịch xã nghèo cho biết, cách đây vài ngày, ông nhận được đơn trình báo của anh Võ Văn Tường, Phó chủ tịch xã Phước Công (Phước Sơn, Quảng Nam) về việc mất cắp tài sản cá nhân.

Trong đơn, anh Tường cho biết, đêm 26/9, anh dựng hai xe máy trước phòng ngủ thuộc khuôn viên trường mẫu giáo Phước Chánh. Khoảng 2h30 sáng 27/9, anh dậy làm việc thì phát hiện hai chiếc xe không còn nữa. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân của hai vợ chồng anh Tường, điện thoại di động, dây chuyền và nhẫn vàng tây.

Vợ chồng anh đã trình báo với công an xã, huyện. Trên đường từ trụ sở công an huyện trở về, vợ anh Tường phát hiện hai mảnh vỡ xe máy bên đường. Đến gần, họ phát hiện một trong hai xe của mình bị vùi xuống đất. Công an huyện Phước Sơn đến lập biên bản và thu thập chứng cứ. Chiếc xe được kéo lên, đầu, phanh xe đã bị đập nát, giấy tờ và tài sản trong cốp biến mất.

"Ngày 21/12 tôi lên trụ sở công an huyện để hỏi về chiếc xe thì hình như họ không còn nhớ gì nữa. Tôi thấy sự việc trên không phải là ăn cắp tài sản đơn thuần mà là một hành động đe dọa đến tính mạng tôi", đội viên dự án 600 tri thức trẻ về làm phó chủ tịch xã nghèo viết.

Ông Vũ Đăng Minh (giữa) tiễn các trí thức trẻ lên đường. Ảnh: Dân Việt.

Giám đốc dự án Vũ Đăng Minh cho hay, nhận được thông tin, ông đã gọi điện trao đổi với ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn đề nghị điều tra vụ việc. Ông cũng cử cán bộ của phòng nội vụ xuống nắm tình hình và giúp đỡ đội viên.

Ông Minh cho hay, một số cán bộ công chức địa phương tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của tri thức trẻ được điều đến làm phó chủ tịch xã. Họ gây khó khăn, không ủng hộ cán bộ... "Có thể trong quá trình làm việc, có va chạm sẽ phát sinh mâu thuẫn. Việc này phải điều tra, nếu đúng là cán bộ xã gây khó khăn cho đội viên Tường thì phải xử lý hình sự tội trộm cắp phá hoại tài sản, và xử lý theo quy định của luật công chức", ông Minh nói.

"Dự án 600 tri thức trẻ về làm phó chủ tịch xã là chủ trương lớn trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Đội viên được tuyển chọn có kiến thức, trình độ, được dự án đào tạo cơ bản. Đó là những tri thức trẻ tâm huyết với đất nước nên rất cần chính quyền địa phương giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ", ông Minh bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi sáng 29/12, ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, huyện đã tiếp nhận đơn cầu cứu của anh Võ Văn Tường, Phó chủ tịch UBND xã Phước Công về việc cùng lúc mất 2 xe máy của hai vợ chồng. Nhận định đây không chỉ là vụ mất trộm xe đơn thuần mà có nhiều dấu hiệu bất thường nên chính quyền huyện Phước Sơn đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an huyện đã tìm được chiếc Wave nằm ở bên dưới vệ đường đang thi công ở thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Hiện anh Tường đã nhận lại chiếc xe này, sửa chữa tiếp tục sử dụng đi lại công tác. Chiếc Exciter của vợ anh Tường bị mất trộm đến nay vẫn chưa tìm thấy.

“Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công an huyện điều tra, truy bắt kẻ trộm xe máy của vợ chồng anh Tường. Trong trường hợp vụ trộm có dấu hiệu đe dọa tinh thần, uy hiếp tính mạng thì phải làm rõ, xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn cho vợ chồng anh Tường yên tâm công tác tại xã Phước Công”, ông Quyền nhấn mạnh.

Theo ông Quyền, thời gian gần đây ở huyện Phước Sơn xảy ra nhiều vụ trộm xe máy chứ không riêng gì vợ chồng anh Tường.

Theo Hoàng Thùy - Trí Tín (VnExpress)