Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ về an ninh trật tự

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ án mạng làm chết 4 người trong một gia đình tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, ngày 12/8, tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng làm chết 4 người trong một gia đình. 4 nạn nhân vụ thảm sát tại thôn 16 xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là người trong một gia đình, gồm: anh Trần Văn Long (32 tuổi), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi), con Trần Văn Tuyền 2 tuổi và một người em vợ của anh Long là Phàn Thị Hà (15 tuổi), đều trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang.Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Hùng (27 tuổi), người dân tộc Dao Tuyển, trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang.Qua rà soát, Phòng PC 45, Công an Yên Bái xác định trước đó nghi phạm Đặng Văn Hùng có xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng anh Trần Văn Long và chị Phàn Thị Hoa, xích mích giữa hai bên liên quan đến tranh chấp nương rẫy. Đặng Văn Hùng từng đe dọa vợ chồng anh Long, chị Hoa nếu làm lấn sang phần đất bên cạnh thì sẽ đốt nương…Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định, sau khi gây án, nghi can Đặng Văn Hùng đã bỏ trốn cùng với một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hán (còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Hương). Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang huy động toàn bộ lực lượng truy bắt hung thủ.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công an xác minh làm rõ về thông tin về việc côn đồ cài cắm người vào các công ty làm công nhân để nắm thông tin, tiền lương từ giám đốc, công nhân đến người lao công, sau đó đe dọa, chặn đánh đòi tiền "bảo kê" và phá hủy tài sản của Công ty Vĩnh Hưng Đạt thuộc khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Nếu đúng như nội dung báo chí phản ánh thì Bộ Công an và tỉnh Bình Dương phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đe dọa, chặn đánh đòi tiền "bảo kê" của công nhân, phá hủy tài sản doanh nghiệp. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tái diễn tình trạng trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015./.