Rủ nhau chơi sông, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Tối 19/10, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm thi thể hai học sinh đuối nước do tắm sông; ngay sau đó, thi thể hai em xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo an táng.

Hai học sinh đuối nước là các em Phạm Hải Kiệt, 16 tuổi, ở phường Lái Thiêu và Nguyễn Thành Đạt, 15 tuổi ở xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Tân Thới.



Theo xác minh ban đầu, em Kiệt và Đạt cùng nhóm bạn học cùng trường Tân Thới ra sông Sài Gòn (thuộc ấp Bình Đức, xã Bình Nhâm) chơi.



Trong lúc vui đùa, Kiệt bị trượt chân nhào xuống sông khi đang triều cường rất lớn khiến em chới với giữa dòng nước sâu. Thấy bạn gặp nguy nan, Đạt lao xuống cứu bạn nhưng cả hai bị chìm xuống dòng nước đang chảy xiết.



Nhóm bạn đi cùng hoảng loạn tìm người đến cứu nhưng đã quả muộn. Hai em học sinh sau khi tìm thấy được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thị xã Thuận An thì đã tắt thở.



Tối cùng ngày, trước hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình nạn nhân xấu số, cơ sở mai táng Sáu Phương tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An hỗ trợ áo quan lo hậu sự cho hai em./. Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN)