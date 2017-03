Sự thật về cha ruột của cháu bé bị bạo hành

Mong cháu bé được đoàn tụ Thấy bé Ngân gặp được cha đẻ của mình, anh Nguyễn Duy Hưng - người đưa đứa trẻ đi cấp cứu và cùng vợ là chị Trần Thị Quế Nhàn đã chăm sóc bé suốt những ngày qua cho biết anh mừng lắm khi đứa trẻ gặp được cha ruột của mình. “Mấy ngày trước vợ chồng tôi muốn được nhận bé làm con nhưng bây giờ cha cháu đến đây rồi và không muốn xa con mình. Tôi chỉ mong bé được đoàn tụ cùng cha và được chăm sóc bằng tình yêu thương”. Hiện sức khỏe của bé Ngân đã dần ổn định nên bé thường xuyên nói chuyện với mọi người và tỏ thái độ lễ phép khiến mọi người đến thăm đều quý mến. Đến cuối ngày hôm qua, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bé Ngân số tiền trên 30 triệu đồng. “Tuy có người nhận là cha của đứa trẻ nhưng chúng tôi vẫn thực hiện những bước điều tra để làm rõ. Hiện bé Ngân vẫn được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện, chưa giao cho bất kỳ ai. Để rõ hơn, rất có thể cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định ADN. Khi có kết luận thì chúng tôi sẽ xem xét để khởi tố vụ án” - đại diện cơ quan Công an thị xã Dĩ An cho biết.