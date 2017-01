5 lần phẫu thuật cứu anh công an trẻ

“Sau khi bị tai nạn, tôi kịp nhìn thấy chân phải của tôi bị dập nát. Tôi nghĩ thôi rồi, mình sẽ thành người tàn phế suốt đời, rồi rơi vào hôn mê” - nằm trên giường bệnh, chiến sĩ công an Nguyễn Anh Tú nhớ lại.

Khả năng cắt bỏ chân hơn 80%

Khoảng 21 giờ ngày 20-11-2016, chiến sĩ công an Nguyễn Anh Tú, 26 tuổi, công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an đóng ở TP.HCM, đang chạy xe máy trên đường Âu Cơ đoạn qua quận Tân Bình để thực hiện nhiệm vụ. Do mưa khá to, tầm quan sát hạn chế nên anh bị một xe tải từ sau đụng và cán lên đùi phải. Anh Tú được đưa đến Bệnh viện (BV) quận Tân Phú sơ cứu và hôn mê sau đó.

Sáng hôm sau (21-11-2016), anh Tú được chuyển đến BV Nhân dân 115. TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết BV tiếp nhận anh Tú trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả chẩn đoán ghi nhận anh Tú bị chấn thương khung chậu, gãy trật khớp mu, đứt hoàn toàn niệu đạo. Bệnh nhân còn bị dập nát toàn bộ phần mềm từ khung chậu, đùi, cẳng chân, bàn chân phải. “Muốn cứu sống anh Tú, khả năng phải cắt bỏ chân lên tới hơn 80%” - ông Phú nói.

Lời đề nghị tha thiết

Gần như cùng lúc anh Tú nhập viện, một lãnh đạo Bộ Công an đã tới thăm. Vị lãnh đạo bày tỏ mong muốn BV cố gắng cứu chân phải của anh Tú bởi anh là một chiến sĩ công an còn trẻ, luôn dấn thân vào công việc, có nhiều thành tích trong ngành và quan trọng là tương lai phía trước còn dài.

“Trước lời đề nghị tha thiết của vị lãnh đạo Bộ Công an, BV tổ chức buổi hội ý gồm các bác sĩ (BS) giỏi. Kế hoạch cứu cẳng chân phải cho anh Tú được đưa ra dù đây là vấn đề hết sức nan giải. Thời gian cũng không thể chần chừ vì cẳng chân bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Cuối cùng phương án tối ưu đã được chọn và chính BS Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV Nhân dân 115, được phân công cầm dao mổ chính” - ông Phú nhớ lại.



Nguyễn Anh Tú trên giường bệnh và người cha luôn bên cạnh chăm sóc. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gắp miếng mô hoại tử

Ngay chiều 21-11-2016, chưa đầy một ngày sau khi nhập viện, anh Tú được đưa lên bàn mổ đợt đầu tiên. Do bị đứt hoàn toàn niệu đạo, không thể tiểu bình thường nên các BS mở đường tiểu ra bên hông và nối niệu đạo bị đứt. Tiếp theo là cắt lọc các mô bị dập nát để tránh hoại tử… Đợt phẫu thuật diễn ra thận trọng vì một chút sơ sẩy cũng có thể biến anh Tú tàn phế suốt đời.

Ngày hôm sau (22-11-2016), đúng như dự đoán của các BS, anh Tú rơi vào trạng thái lơ mơ, các mô bị hoại tử nặng, bốc mùi. Trước tình hình nguy cấp, anh Tú được đưa lên bàn mổ lần thứ hai. “Chúng tôi tiếp tục cắt lọc tỉ mỉ các mô bị hoại tử, đồng thời bảo tồn các hệ thống mạch máu cẳng chân… Nói chung chúng tôi phải chạy đua với thời gian” - BS Tâm kể.

Ngày thứ ba (23-11-2016), phát sinh các mô hoại tử mới nặng hơn. Trước diễn biến bệnh tình quá nặng, các BS tiên lượng biện pháp phải cắt bỏ chân để cứu mạng anh Tú. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, các BS quyết định còn nước còn tát. Các mô hoại tử được tiếp tục cắt bỏ nhưng không được cắt phạm hệ thống cơ và mạch máu. Cạnh đó, cố định ngoài khung chậu cho anh Tú. “Chúng tôi phải đứng liên tục hàng giờ, cặm cụi tìm và gắp lấy từng mô cơ hoại tử nhỏ tí, cho dù mùi hôi bốc lên rất khó chịu” - BS Tâm nói.

Gần ba tuần sau, ngày 9-12-2016, mạch máu vùng cẳng chân phải bắt đầu lưu thông, hệ cơ có dấu hiệu tái tạo. Lần mổ thứ tư này, các BS phẫu thuật tạo lớp da để che phủ các mô bị khuyết hỏng bằng cách lấy da chân trái đắp qua chân phải.

Một tháng sau, ngày 10-1-2017, chân phải của anh Tú đã hồng hào và cử động nhẹ. Anh Tú tiếp tục lên bàn mổ lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng để đặt nẹp vít nhằm cố định khớp mu xương chậu.