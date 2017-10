‘Tôi không liều mạng ra trạm y tế để đẻ’

Bộ trưởng Y tế lên án mạnh việc bác sĩ bị đánh Trong bốn ngày qua, liên tiếp xảy ra hai vụ côn đồ hành hung dã man nhân viên y tế khiến bộ trưởng Bộ Y tế đã phải lên tiếng. Đó là trường hợp chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị chém nhiều nhát vào người trong ca trực. BS Trần Thanh Sơn ở BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong lúc cấp cứu bệnh nhân bị nhóm côn đồ tấn công đến chấn thương sọ não, vết thương rách mi mắt trái, rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng độ III. “Thay mặt Bộ Y tế, tôi nghiêm khắc lên án những hành vi côn đồ, vi phạm pháp luật của những kẻ đã tấn công bạo lực đối với hai thầy thuốc Trần Thị Thanh Hải và Trần Thanh Sơn. Đồng thời Bộ Y tế kêu gọi chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Hà Tĩnh và Quảng Bình xem xét và có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những kẻ đã gây thương tích cho hai thầy thuốc trên” - Bộ trưởng Kim Tiến bức xúc. Theo Bộ trưởng Kim Tiến, tình trạng thầy thuốc bị hành hung diễn ra ngày một nhiều và đây là thực trạng đau lòng, gây tâm trạng bất an cho đội ngũ nhân viên y tế. Bộ Y tế kêu gọi chính quyền địa phương các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế. Các cơ quan y tế phối hợp với công an sở tại triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân viên y tế. • Ngày 25-10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú huyện Hương Khê) để điều tra về tội cố ý gây thương tích khi chém trọng thương nữ phó trạm trưởng trạm y tế.