Thêm 2 lao động 'chui' tử vong ở Angola

Chiều 20-10, UBND xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, người lao động quê Nghệ An ở Angola báo tin anh Nguyễn Văn Dương (quê xã Nam Lộc) đi lao động “chui” ở Angola, bất ngờ bị tử vong.



Người thân anh Dương cho biết anh Dương được “cò” rủ, đưa đi lao động “chui” ở Angola bằng đường du lịch hơn một năm nay với chi phí hơn 100 triệu đồng. Gia đình thuộc diện khó khăn, thiếu việc làm, anh Dương phải đi vay mượn tiền để được đi Angola. Do giấy tờ không đầy đủ, anh Dương phải làm chui nhủi trong công trình ở Angola, công việc bấp bênh, tiền gửi về chưa đủ trả nợ.

Đêm 19-10, chị Đậu Thị Thu vợ anh Dương nhận được điện thoại từ Angola, chị tưởng chồng điện về chúc mừng vợ con nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhưng không ngờ đó là cuộc điện thoại báo hung tin anh Dương đã tử vong nghi bị tai biến.

Để đưa thi thể anh Dương về quê, gia đình phải gửi sang Angola số tiền hơn 350 triệu đồng. Được biết, vợ chồng anh Dương có 5 người con đều đang còn nhỏ.

-Trước đó, ngày 16-10, người lao động quê Hà Tĩnh ở Angola báo về chính quyền địa phương và người thân hung tin anh Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, quê xóm Hồng Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lao động “chui” ở Angola, bị tử vong do tai nạn lao động. Được biết, khi anh Đức đang làm việc trên giàn giáo công trình ở Angola thì bị điện giật, rơi xuống đất, chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Xiển, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết, "Gia đình anh Đức thuộc diện khó khăn, bố là liệt sĩ, mẹ năm nay đã 80 tuổi. Để có tiền đi Angola làm việc, anh Đức phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Làm việc ở xứ người hơn một tháng nay, anh Đức chưa kịp gửi đồng lương nào về gia đình thì bị thiệt mạng. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến nhà động viên, thăm hỏi người thân anh Đức.

Hiện Cộng đồng người Việt ở Angola đang kêu gọi quyên góp tiền để giúp đưa thi thể anh Dương và anh Đức về quê nhà an táng.

Như vậy, chỉ tính từ tháng 3-2013 đến nay, đã có ít nhất 27 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola do nhiều nguyên nhân như bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động, cướp sát hại...

Cũng từ tháng 3 đến nay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi Angola trái phép, tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép.