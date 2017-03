Thêm một vụ bắt cóc học sinh nghi bị công an “ngâm”

Hiệu trưởng Trường Tiểu học cơ sở Kỳ Đồng (phường 9, quận 3) xác nhận chiều 5-3, nam sinh NHAT (học lớp 5) bị người lạ khống chế, chở đi bằng xe máy.

Theo đó, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, T. xin cô giáo đi ra ngoài. Em để cặp xách trong lớp, chạy vào nhà vệ sinh thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện mời em ăn kẹo cao su. Ít phút sau, T. ngơ ngác đi theo người này ra khỏi cổng trường từ lúc nào không biết.

Khoảng 15 phút sau, phụ huynh đến trường đón T. thì không thấy em đâu.

Nhà trường đã phát loa để tìm, đồng thời chia ra nhiều nhóm nhỏ tìm ở các phòng học khác lẫn nhà vệ sinh. Sau hơn một giờ tìm kiếm không thấy, nhà trường và phụ huynh học sinh đã đến Công an phường 9, quận 3 trình báo. Khoảng 15 phút sau khi có mặt tại trụ sở công an phường, mẹ T. bất ngờ nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Trong điện thoại, giọng T. mếu máo: “Mẹ ơi, con bị người ta bắt cóc”. Sau một lúc dỗ dành và gặng hỏi địa chỉ, mẹ của T. biết được vị trí con trai mình đang đứng là ở khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1).

Trường Tiểu học cơ sở Kỳ Đồng tại quận 3, TP.HCM, nơi xảy ra vụ việc.



Lúc gia đình và thầy cô giáo đến nơi, T. khóc rồi kể lại: Sau khi bị người lạ chở đi, em bất ngờ sực tỉnh dọc đường. Quá hoảng sợ, em đã nhảy xuống khi xe dừng ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai. Không dám đứng lại, T. tiếp tục đi bộ và khóc. Thấy vậy, hai bảo vệ của khách sạn Rạng Đông đã hỏi thăm và dỗ dành T., hỏi số điện thoại người thân. Sau đó T. dùng điện thoại của một trong hai bảo vệ này liên lạc với mẹ.

Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Cơ sở Kỳ Đồng khiến không ít phụ huynh lo ngại, lo sợ khi người lạ mặt đã đưa cháu T. đi chưa bị bắt giữ và làm rõ động cơ.

Ngày 13-3, PV đã đến Công an phường 9, quận 3 để tìm hiểu quy trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm trong vụ việc. Khoảng 14 giờ, một cán bộ công an quận phụ trách địa bàn phường 9 (quận 3) cũng xuống phường tìm hiểu vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, vị này thừa nhận mới nắm được thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, hiện đang tìm hồ sơ vụ cháu T. để báo cáo ban chỉ huy công an quận. Tuy nhiên, sau gần 30 phút tìm hồ sơ vụ việc ở trụ sở công an phường, vị cán bộ này không tìm thấy. Cán bộ trực ban và tiếp dân của Công an phường 9 cho biết khu vực Trường Kỳ Đồng do cán bộ tên Riết phụ trách.

Thấy anh Riết, cán bộ công an quận hỏi hồ sơ vụ việc cháu T. đâu. Anh Riết bảo không nắm được vì hôm đó cán bộ khác tên Phương trực. Một lúc sau, nhiều PV các tờ báo đề nghị xác nhận thông tin về vụ cháu T. thì hai cán bộ trực ban và tiếp dân cho biết anh Phương đang đi học ở quận Thủ Đức chưa về. Khoảng 3 giờ 15, Trung tá Lâm Văn Phương, Trưởng công an phường, bước từ trong phòng ra. Trung tá Phương nói: “Có gì lên hỏi công an quận”.

XUÂN NGỌC